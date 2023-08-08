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Dünya Macron'a 'Senin yüzünden Afrika'dan kovulduk' suçlaması
Dünya

Macron'a 'Senin yüzünden Afrika'dan kovulduk' suçlaması

Yeniakit Publisher
2023-08-08 23:45:00 -
Macron'a 'Senin yüzünden Afrika'dan kovulduk' suçlaması

Macron yönetiminin uyguladığı politikalar yüzünden, Afrika'da Fransız karşıtlığına dönüşen politikalar, farklı görüşlerden 94 Senatör tarafından kınandı.

Son dönemde Afrika'da, Fransa'ya karşı ortaya çıkan ayaklanma hareketleri, 'Fransa'nın Afrika'dan kovulduğu'na dair yorumları peşinde getiriyor.

94 senatörden Macrona'a tepki mektubu

Fransız basınında yer alan haberlere göre, aralarında Roger Karoutchi, Bruno Retailleau ile Christian Cambon gibi isimlerin yer aldığı 94 senatör, Macron'a Fransa'nın Afrika'daki politikasını gözden geçirmesi çağrısında bulunarak, "Fransafrik olmadan Fransa Afrika'da silinmeye mahkum mu?" başlıklı ortak mektup yazdı.

Mektupta, "Dün Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burkina Faso, bugün de Nijer Fransa'yı, Fransız kuvvetlerini ve şirketlerini reddetti." ifadesi kullanıldı.

"Bugün, kıtada Fransafrik projesinin yerini askeri açıdan Rusafrik, ekonomik açıdan Çinafrik, diplomatik açıdan Amerikaafrik aldı" denilen mektupta, Afrika kıtasında Fransızca dilinin kullanımının da İngilizce'ye kıyasla düşüşe geçtiğinin altı çizildi.

"Afrika'da, Fransa'nın bölgedeki varlığına artık tahammül gösterilmiyor"

Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas gibi Kuzey Afrika ülkeleriyle ilgili sorunlarına atıfta bulunulan mektupta, Fransa'nın Sahra altı Afrika'da güçlü olduğu Fildişi Sahili, Senegal gibi ülkelerde de protesto edildiği hatırlatıldı.
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Mektupta, Macron'a "Artık Fransa'nın Afrika vizyonunu ve Fransa ile bağlarını masaya yatırmanın zamanı gelmedi mi? Çünkü dost kıta Afrika, Fransa'nın bölgedeki varlığına artık tahammül göstermiyor gibi görünüyor." sorusu yöneltildi.

Darbenin yaşandığı Nijer'de Fransa'nın varlığı tartışılıyor

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Darbe sonrası binlerce Nijerlinin başkent Niamey'deki Fransız Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlemesi ve göstericilerden bazılarının elçiliğe saldırması, Fransa'nın bu ülkedeki varlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

Fransa, Nijer'deki 600 vatandaşını tahliye etti

Fransa'nın uranyum zengini, ancak yaklaşık 20 milyonluk nüfusuyla dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer'de 1500 askeri bulunuyor.

Mali ve Burkina Faso'daki darbelerden sonra bu ülkelerde "terörle mücadele" adı altında bulunan askeri unsurlarını zorunlu olarak Nijer'e kaydıran Fransa, Nijer'de cunta yönetiminin, Paris makamlarıyla önceden yapılan askeri anlaşmaları askıya alma kararını tanımadığını açıklamıştı.

Cuntaya yönelik askeri müdahaleyi destekleyen Paris yönetimi, şu aşamada askeri unsurlarını çekmeyerek, sadece Nijer'deki yaklaşık 600 vatandaşını tahliye etmekle yetindi.

Fransa, darbenin ardından Nijer'e yönelik kalkınma yardımlarını ve bütçe desteklerini askıya aldığını da duyurmuştu.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Evet Maçtın gibi bir mal mazlumları daha çabuk uyandırdı. Yoksa kovulma sebebiniz Macron değil ama pislik yapınız ve iğrenç uygulamalarınız. Kafalarınız sapık.
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