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Dünya Macron'a büyük şok! Kargo ile konutuna gönderildi
Dünya

Macron'a büyük şok! Kargo ile konutuna gönderildi

Yeniakit Publisher
2023-07-13 11:11:00 -
Macron'a büyük şok! Kargo ile konutuna gönderildi

Fransa'da protestolar biraz olsun duraklarken Emmanuel Macron'un konutuna kesik insan parmağı gönderildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestolar sonrası konutuna gönderilen kutunun şokunu yaşıyor.

Fransız dergisi Valeurs actuelles'in haberine göre, Macron'un resmi konutuna içinde kesik insan parmağı bulunan bir kutu gönderildi.

Dergiye konuşan bir güvenlik kaynağı, Elysee Sarayı'na gönderilen kutunun endişeye yol açtığını belirtti.

Kutuyu gönderen kişinin tespit edildiği bildirildi.

Fransa lideri, son dönemde emeklilik yaşını yükseltme yasası ve Cezayir asıllı 17 yaşındaki Nahel'in polis tarafından öldürülmesiyle patlak veren kitlesel protestolar nedeniyle tepkilerin hedefinde.
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