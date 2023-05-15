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Dünya Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi
Dünya

Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Yeniakit Publisher
2023-05-15 06:33:00 -
Macron ve Zelenskiy Paris'te bir araya geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Paris'te bir araya geldi.

Macron ve Zelenskiy'nin Paris'te yaklaşık 3 saat süren görüşmesine ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, iki lider, Ukrayna-Rusya savaşını kınadı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarından derhal ve koşulsuz olarak askeri güçlerini çekmesi gerektiği vurgulandı. Fransa ve Ukrayna, Rusya'yı Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmeye çağırdı. Açıklamada, Fransa'nın Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunun altı çizildi.

Paris yönetiminin gerektiği müddetçe Ukrayna'ya siyasi, mali, insani ve askeri desteğini devam edeceğine işaret edilen açıklamada, Fransa'nın gelecek haftalarda birçok taburu eğiteceği ve bunları düzinelerce zırhlı araç ve hafif tanklarla donatacağı, söz konusu tanklar arasında AMX 10-RC tipi hafif muharebe tanklarının da olacağı bilgisi verildi.

Ayrıca açıklamada, Paris yönetiminin çabalarını "Ukrayna'nın hava savunma kapasitelerini desteklemeye" odakladığına dikkat çekildi. Ukrayna ve Fransa'nın Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar almaya çağırdığına değinilen açıklamaya göre, Fransa, Ukrayna'nın Karadeniz Tahıl Girişimini devam ettirmek konusundaki çabalarının önemini vurguladı.
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