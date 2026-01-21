  • İSTANBUL
Dünya Macron: Kanun tanımayan bir dünyaya gidiyoruz!
Dünya

Macron: Kanun tanımayan bir dünyaya gidiyoruz!

Macron: Kanun tanımayan bir dünyaya gidiyoruz!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump’ın gümrük vergisi tehditlerine sert çıktı; "Avrupa’yı boyun eğdiremeyeceksiniz, çıkarlarımızı koruyacağız" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) uluslararası sistemin çöküşüne dair sert uyarılarda bulundu.

Gözündeki rahatsızlık nedeniyle toplantılara güneş gözlüğüyle katılan Macron, mevcut gidişatı "benzeri görülmemiş bir istikrarsızlık" olarak tanımladı.

Dünyada çatışmaların norm haline geldiğini ve emperyalist hırsların yeniden hortladığını savunan Macron, "Açıkça endişe verici bir zamandayız çünkü ortak sorunlarımızı çözebileceğimiz yapıları bizzat öldürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"AMERİKA AVRUPA'YI ZAYIFLATMAK İSTİYOR"

ABD’nin gümrük vergisi tehditlerini "faydasız bir saldırganlık" olarak niteleyen Macron, Washington’ın ticaret anlaşmaları üzerinden Avrupa’yı zayıflatmayı ve boyun eğdirmeyi amaçladığını iddia etti.

Gümrük vergilerinin toprak egemenliğine karşı bir baskı aracı olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, Trump’ın "öngörülemez" politikalarına karşı Avrupa’nın ekonomik ve stratejik özerkliğini savunması gerektiğini belirtti. Macron, "ABD’ye karşı zorlama karşıtı mekanizmalarımızı kullanabiliriz.

Çok sakin kalacağız ama çıkarlarımızı ve üreticilerimizi sonuna kadar koruyacağız" dedi.

GRÖNLAND VE EGEMENLİK VURGUSU

Trump’ın Grönland çıkışına da dolaylı yoldan değinen Macron, Danimarka’nın Grönland üzerindeki egemenliğini tam desteklediklerini hatırlattı.

"Kanun tanımayan bir dünyaya doğru ilerliyoruz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı, acımasızlığa karşı hukuk devletini tercih ettiklerini söyledi.

Avrupa’nın Çin rekabetine karşı da savunma araçlarını güçlendirmesi gerektiğini savunan Macron, 2026 yılına kadar daha bağımsız ve güçlü bir Avrupa için teknolojik tarafsızlık, yapay zeka ve kuantum yatırımlarına ağırlık vereceklerini duyurdu.

