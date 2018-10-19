Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi Arabistan kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" açıklamasında bulundu.