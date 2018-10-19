Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi Arabistan kararı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.19 Ekim 2018 Cuma 06:31
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" açıklamasında bulundu.
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