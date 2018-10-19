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Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi Arabistan kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.

19 Ekim 2018 Cuma 06:31
Macron duyurdu… Fransa’dan Suudi Arabistan kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kaşıkçı konusunda olayın aydınlatılmasını beklediklerini belirterek, bazı politik ziyaretleri askıya aldıklarını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "(Kaşıkçı konusunda) Olayla ilgili bildiğimiz şeyler aşırı ciddi ve endişe verici" açıklamasında bulundu.

 

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:31
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