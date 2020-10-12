Macron burnunu sokmuştu! Lübnan’da yeni gelişme

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin kötüleşen ekonomik krize daha fazla dayanamayacağını belirterek, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, teknokratlardan oluşacak yeni hükümetin kurulması süreci kapsamında eski Başbakan Saad el-Hariri'yi kabul etti. Ekonomik krize karşı reformları hayata geçirecek teknokratlar kabinesinin oluşturulmasını öngören Fransız girişimine bağlı kalınması gerektiğini savunan Avn, Lübnan'ın kötüleşen ekonomik krize daha fazla dayanamayacağını vurgulayarak, yeni hükümetin bir an önce kurulması çağrısı yaptı.

Sünni Müstakbel Hareketi lideri eski Başbakan Hariri ise görüşmenin ardından Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un girişimini canlandırmak için harekete geçtiğini söyledi.

Lübnan'daki ekonomik krizden kurtulma ve Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkımın yeniden imarı için söz konusu girişimi tek çözüm yolu olarak gösteren Hariri, birkaç ay içinde reformları hayata geçirecek teknokratlar hükümetini kurmaları gerektiğini ifade etti. Hariri, siyasi çekişmelerle kaybedecek zamanları olmadığını dile getirerek, ülkedeki siyasi liderlerin Fransız girişimine bağlı kaldıklarını teyit etmek üzere temaslarda bulunacağına işaret etti.

Macron'un girişimi sonuç vermemişti

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin infilak etmesinin ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Söz konusu patlamanın ardından Lübnan'daki mevcut durumdan istifade etmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkedeki krize karşı reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulması ve sonrasında Paris'te Lübnan'a destek için uluslararası konferans düzenlenmesi girişimini başlatmıştı.

Macron'un söz konusu girişimi, ABD yaptırımlarının hedefindeki Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kendi paylarına düşen bakanlıklara getirilecekler konusunda, 31 Ağustos'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in taleplerini reddetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.