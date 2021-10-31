Macron, Afrikalı liderin elini sıkmadı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun ısrarına rağmen elini bir türlü sıkmadı.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun arasındaki ilginç diyalog, sosyal medyada gündem oldu.
Beden diliyle tepki gösterdi
Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Tshilombo, yanına geldiği halde elini sıkmamakta direnen Macron'a adeta isyan ederbir beden diliyle tepki gösterdi.