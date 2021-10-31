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Dünya Macron, Afrikalı liderin elini sıkmadı
Dünya

Macron, Afrikalı liderin elini sıkmadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun ısrarına rağmen elini bir türlü sıkmadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 05:19:00 - 2021-10-31 05:21:17

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo'nun arasındaki ilginç diyalog, sosyal medyada gündem oldu.

Beden diliyle tepki gösterdi

Afrika Birliği Örgütü adına zirveye katılan Demokratik Kongo Cumhurbaşkanı Tshilombo, yanına geldiği halde elini sıkmamakta direnen Macron'a adeta isyan ederbir beden diliyle tepki gösterdi.

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