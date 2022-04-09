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Gündem ‘Macron 24 Nisan’da iftirasıyla baş başa kalacak’
Gündem

‘Macron 24 Nisan’da iftirasıyla baş başa kalacak’

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Fransa'da 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:27:00 -
‘Macron 24 Nisan’da iftirasıyla baş başa kalacak’

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Fransa'da 12 adayın yarışacağı cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu. Yaklaşık 67 milyon nüfusa sahip ülkede 48,7 milyon seçmen 5 yıl görev yapacak yeni cumhurbaşkanını belirlemek için oy kullanacak. Fransa'nın denizaşırı topraklarında ise 1,4 milyon seçmen tercihini ortaya koyacak.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, “Fransa'da seçmenler,10 ve 24 Nisan tarihlerinde iki turlu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu için bu hafta sonu sandık başına gidiyor. Mücadele Türk düşmanı Emmanuel Macron ile Marine Le Pen arasında olacak. Görünen... Macron 24 Nisan’da iftirasıyla baş başa kalacak” dedi.

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