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Spor Maçlar seyircili oynanacak mı? Futbol maçları ne zaman seyircili oynanacak?
Spor

Maçlar seyircili oynanacak mı? Futbol maçları ne zaman seyircili oynanacak?

Maçlar seyircili oynanıyor mu? Koronavirüs salgını sebebiyle spor müsabakalarına seyirci alınmıyor. Sporseverler bu uygulamanın ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig maçlarına ne zaman seyirci alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 13:01:00 -
Maçlar seyircili oynanacak mı? Futbol maçları ne zaman seyircili oynanacak?

Koronavirüs salgını normal yaşantılarımızı tamamen değiştirdi. Bulaş zincirinin kırılması için pek çok alana kısıtlama getirildi. Spor müsabakaları da bu kısıtlamalardan etkilendi. Salgın sebebiyle spor müsabakalarına seyirci alınmıyor. Peki, maçlar ne zaman seyircili oynanabilir?

Maçlar seyircili oynanacak mı? Futbol maçları ne zaman seyircili oynanacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, maçlara bir süre daha seyirci alınmaması gerektiğini ifade etti. Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Üçte bir kapasite dahi söz konusu olsa 30 bin kişilik stadyumda 10 bin kişilik taraftar yoğunluğu söz konusu olur. Taraftar, kapılardan girip çıkacak. Stadyum giriş ve çıkışlarında kalabalığı kontrol etmek zor. Ayrıca, futbol doğası gereği birlikte seyredildiğinde, birlikte yaşandığında eğlenceli bir spor. Doğal olarak da tezahüratı, kol kola olmayı, birlikte vakit geçirmeyi seviyor. Tribünler, bu nedenle üçte bir kapasiteli bile olsa insanları birbirinden uzak tutmanız çok zor. Bu mekanların tuvaletleri var. Bunlar da ortak kullanılıyor. Buraları hep bulaş yerleri olarak düşünebiliriz. Bu nedenle sağlığı ön planda tuttuğumuzda gerçekten bir süre daha futbol müsabakalarının seyircisiz oynanmasına devam edilmesi yerinde gözüküyor” diye konuştu.

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