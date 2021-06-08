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Gündem Maçka Parkı’nda rezil görüntüler! Koronavirüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler
Gündem

Maçka Parkı’nda rezil görüntüler! Koronavirüsü hiçe sayarak açık hava konseri verdiler

Beşiktaş Maçka Parkı’nda Redd isimli müzik grubu, pandemiye rağmen açık hava konseri verdi. Onlarca kişi sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 16:22:00 -

Beşiktaş’ta bulunan Maçka Parkı’nda Redd isimli müzik grubu, koronavirüs salgınına rağmen saat 19.00’da açık hava konseri verdi. Parkta bulunan Onlarca kişi iç içe durarak sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı. Konsere katılım sağlayan birçok kişinin ise maske takmadığı görüldü.

Redd grubu konseri Twitter hesabından duyurdu

Müzik grubu konserin yapılacağı alan ve saati sosyal medyadaki Twitter hesabından yaptı. Yapılan paylaşımda, "Saat 19.00’da Maçka Parkı alt kapı Havuz civarlarındayız" denildi.

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