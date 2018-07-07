Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda İngiltere-Kolombiya maçında hakemin verdiği penaltı kararını adil bulmayan Kolombiya taraftarları maçın tekrarı için 250 bin imza topladı ve FIFA'ya şikayette bulundu.07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:26
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci turda Kolombiya, normal ve uzatma süresi 1-1 biten mücadelenin penaltı atışlarında İngiltere'ye 4-3 kaybetmişti.
Kolombiyalılar, İngilizler'in kaptanı Harry Kane'in yere düşmesinin ardından verilen penaltı kararını çok eleştirmişti.
250 BİNİN ÜZERİNDE İMZA TOPLANDI
Kararın adil olmadığını düşünen Güney Amerika ekibinin taraftarlarının 250 binin üzerinde imza topladıkları ve FIFA'ya, Fair-Play üzerinden şikayette bulunup, maçın tekrarını talep ettikleri öne sürüldü.
Turu geçen İngiltere ise bugün saat 17:00'de, İsveç ile yarı finale kalma mücadelesi verecek.
FIFA'nın bu şikayete ne cevap vereceği merak konusu.
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