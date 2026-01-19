  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Maçın kaderini belirleyen görüntü! Galibiyet böyle geldi

Son maçta alınan galibiyetin ardından dikkat çeken bir görüntü paylaşıldı. Maça damga vuran bu özel an, taraftarların büyük beğenisini kazandı. Galibiyetin nasıl geldiğini gösteren bu görüntü, maçın en önemli anlarından biri olarak kaydedildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

GOLLER TALISCA VE MUSABA'DAN

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri yıldız oyuncular Anderson Talisca (2), ve Anthony Musaba getirdi.

MAÇA DAMGA VURAN DİYALOG

Karşılaşmaya mücadelenin 2-2 devam ettiği esnada Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile İspanyol futbolcusu Marco Asensio arasında yaşanan diyalog damga vurdu.

