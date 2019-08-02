LJUBLJANA (AA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında, deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Tur atladığımız için çok mutluyuz. Tarihimizde ilk defa böyle bir kupaya katılıyoruz. Bizim için de çok ciddi bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Maçın son bölümünde golü bulmak için risk aldıklarını anlatan Yalçın, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimiz 10 kişi kaldıktan sonra oyun tek taraflı oldu. Organize bir şekilde oynadık. Pozisyonlar bulduk. Elenebilirdik de. Oyunun son bölümünde risk aldık. Kazanmak için oyuna üç hücum oyuncusu aldım. Oyuncularıma verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.