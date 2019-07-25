0553 313 94 23

Maçın ardından

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın:- "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım da değil. Bu maçın rövanşı var"- Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic:- "Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik"

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:02
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme maçında 2-2 berabere kaldıkları Olimpija Ljubljana maçına ilişkin, skordan memnun olmadıklarını ancak turu geçebileceklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaki konuşmasında, çok bekledikleri bir oyun olmadığını belirtti.

Karşılaşmaya çok hazır olmadıklarını ve önemli eksiklerinin olduğunu dile getiren Yalçın, bugün ilk resmi maçlarına çıktıklarını hatırlattı.

Daha iyi bir görüntü vermek istediklerini aktaran Yalçın, "Dezavantajlı bir skor. Olimpija Ljubljana elenmeyecek bir takım da değil. Bu maçın rövanşı var. Çok karamsar olmamak lazım. Hep beraber rövanşta neler olacak göreceğiz." diye konuştu.

Sergen Yalçın, takımlarında çok hazır olmayan oyuncularının olduğunu ve UEFA maçlarının kolay olmadığına değindi.

Sonuçtan memnun olmadığını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Böyle bir skorla kimse kendi sahasında memnun olmaz. Çok basit hatalar yaptık, oyuncularımız çok basit top kayıpları yaptı. Çok daha kontrollü, oturaklı görüntü vermemiz gerekirdi ama henüz biraz erken. Biraz zamana ihtiyacımız var. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar ama bugün için böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi bunun rövanşı var hiçbir şey bitmedi."


- "Yaptığımız hatalardan 2 gol yedik"


Bir gazetecinin maçta oyuncu Erkan Kaş'ın ıslıklanmasına yönelik soru üzerine Yalçın, "Taraftarımız maça ilgi gösterdi, teşekkür ediyorum. Oyuncuları protesto etmenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu oyuncuların hepsi Malatyaspor'un oyuncuları. Burada Erkan'dan dolayı maç berabere bitmedi. Biz takım olarak savunmada ciddi sıkıntılar yaşadık, eksikler verdik. Takım olarak yaptığımız hatalardan 2 gol yedik. Bireysele indirgemenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Erkan bizim oyuncumuz. Belki bir sonraki maçta oynayacak, gol atacak ve turu geçeceğiz. Bilemeyiz yani." diye cevap verdi.

Sergen Yalçın, transfer konusundaki bir soru üzerine ise 2-3 oyuncuya daha ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekledi.


- "Burada aldığımız sonuç pozitif"


Olimpija Ljubljana Teknik Direktörü Safet Hadzic de rakiplerinin çok iyi oyunculara sahip olduklarını ve bunu bildiklerini söyledi.

Kendilerinin bir pas oyunlarının olduğunu, karşılaşmada da bunu uyguladıklarını aktaran Hadzic, "Hak ettiğimiz bir skoru aldığımızı düşünüyorum. Hatta biraz daha kale dibinde becerikli olabilseydik maçı alabilirdik." diye konuştu.

Hadzic, rövanşta kendi seyircilerinin stadı doldurmasını beklediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Burada aldığımız sonuç pozitif. Orada bizi çok zorlu bir maç bekliyor. Hiçbir hata yapmamamız gerekiyor. Böyle kaliteli bir Malatyaspor'u elemek için hatasız maç oynamak gerekiyor. Malatya'nın çok kaliteli bir ekip olduğunu düşünürsek bizim orada bir gol bulmamız gerekecek."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:02
  1. Futbol
  2. Malatya
  3. Olimpija Ljubljana
  4. UEFA
  5. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
    1. Almanya'da sıcaklık rekoru kırıldı
    2. Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi..
    3. Maçın ardından
    4. GÜNCELLEME - Cenaze töreninde protesto..
    5. Maç sonu Sergen Yalçın'dan ilk açıklama
    6. ABD duyurdu! 62 kişi idam edilecek
    7. Maçın ardından
    8. Yunanistan'dan Türkiye açıklaması
    9. Maçın ardından
    10. Mesut Özil’e Londra’da saldırı girişimi
    11. Yunanistan Dışişleri Bakanı..
    12. Maçın ardından
    13. Irak'taki ABD askerleri alkol..
    14. Sivrisinek ısırıklarına ev yapımı merhem
    15. Maçın ardından
    16. Başkan Örki: "Gazeteciler 15 Temmuzda..
    17. Motosiklet otomobile çarptı: 1 yaralı
    18. Ordu’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    19. Filistin Devlet Başkanı Abbas: “İsrail..
    20. Tartıştığı kayınpederinin parmağını..
    21. Belçika’da termometreler 40 dereceyi..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tunus’a..
    23. Merakla bekleniyordu! Diriliş Osman'a..
    24. Sergen Yalçın: “Dezavantajlı bir skor..
    25. Sibsi'nin cenaze töreni cumartesi..
    26. ABD kuklası Hafter'den kuyruğu dik..
    27. Maçın ardından
    28. PKK, Güney Azerbaycan Türkleri’nin..
    29. 14 yaşındaki Elif silahla kendini vurdu
    30. Doğu Akdeniz Gaz Forumu, bakanlar..
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    FETÖ elebaşı hakkında şok iddia! 'Fetullah Gülen masanın altından bacaklarımı okşadı'
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı