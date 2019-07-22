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Maçın ardından

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muric:"Elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim bu camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:54
Maçın ardından


GRAZ (AA) - Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, sarı-lacivertli takımdaki dönemine iyi başladığını düşündüğünü söyledi.

Sarı-lacivertli takımın, Wolfsburg ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede takımının tek golünü atan Vedat, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Takım adına konuşmak gerekirse, ilk geldiğim günden beri çok güzel uyum sağladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım, büyüklerim, ağabeylerim, kardeşlerim kulübe adapte olabilmem için çok yardımcı oldular. Kendi adıma da konuşursam elimden geldiğince bu camia için her şeyimi vereceğim. Daha önce de söyledim bu camiaya adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum. İyi başladığımı düşünüyorum. İnşallah bu performansım lige de yansır." dedi.

Wolfsburg'un Almanya'nın en önemli takımlarından birisi olduğunu hatırlatan Vedat, "Onlar hazırlık kampına daha erken başladılar. Onların yanılmıyorsam 6. hazırlık maçı. Onlar daha hazır olduğu için ilk 15 dakika tutuk başladık ama ondan sonra biz de tabiri caizse hünerlerimizi sunmaya başladık. Mutluyuz, bu performansımızdan dolayı. Önümüzde bir Hertha Berlin maçı var. Orada da iyi performans çıkarmak istiyoruz, hazırlık maçlarında her ne kadar skor önemli olmasa da galibiyet takımın moralini üste çekiyor." ifadelerini kullandı.

Takıma hızlı adapte olduğunu aktaran golcü futbolcu, "Zaten gelmeden önce birçok arkadaşımı tanıyordum. Yaklaşık 3 haftadır buradayım. Adapte olduğumu söyleyebilirim. İnşallah lig başlayana kadar kendimi bu camiaya adayıp güzel şeyler başaracağıma inanıyorum. Hazırlık maçları sezon başları her zaman yorucu geçiyor ama bunlar iyiliğimiz için oluyor. Bunların karşılığını ileride alacağımızı düşünüyorum." sözlerine yer verdi.





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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:54
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