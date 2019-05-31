



İSTANBUL (AA) - Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktör Mehmet Altıparmak, çok mutlu olduğunu söyledi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altıparmak, geçen sezon da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la play-off finalini kazandığını hatırlatarak, "Çok mutluyum. Üst üste 2 sene şampiyon olduğum için mutluyum. Bu şampiyonluk herkese armağan olsun." dedi.

Sezon içinde kırmızı-siyahlı takımda göreve geldiğinde, bir söz verdiğini hatırlatan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Şampiyon olacağımızın ve Süper Lig'e çıkacağımızın sözünü vermiştim. Buna inanan ve inanmayanlar oldu. Benim hiç inancım kırılmadı. Allah'a şükürler olsun ki söylemlerimiz ile yaptıklarımız bir oldu. Süper Lig'e çıktık. Gaziantep şehrine hayırlı olsun. Hak ettiğimiz bir şampiyonluğu kazandık."

Öte yandan Mehmet Altıparmak'ın konuşması esnasında Gazişehir Gaziantepli futbolcular, basın toplantısının yapıldığı bölüme geldi. Kırmızı-siyahlı futbolcular, şampiyonluk sevincini teknik adamlarıyla paylaştı.



