0553 313 94 23

Maçın ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:- "Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzücü"- "Herkesin nefret ettiği, dışlamaya çalıştığı bir takımız. Her şeye rağmen biz mücadelemizi sonuna kadar yaptık"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Skorlar unutulur, sadece turu geçen takım hatırlanır"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:58
Maçın ardından

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde, Gazişehir Gaziantep'e penaltılar sonunda elenen Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzücü." dedi.

Özköylü, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının finale yükselmek için her şeyi yaptığını ama sonunu getiremediklerini söyledi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Özköylü, "Bugün sahada olağanüstü oynayan, yüreğini ortaya koyan, maçtan önce konuştuğumuz her şeyi dört dörtlük değil, daha fazlasını yapan Osmanlıspor vardı. Karşımızdaki takım çok büyük bütçelerle kurulmuş, iyi oyunculara sahip bir ekip. 120 dakikada elle tutulur pozisyonları yok. Kalecimizin 'kurtardı' diyebileceğim bir pozisyon dahi yok. Böylesine olağanüstü bir maçtan sonra biraz da şansa bağlı olan penaltı atışlarında turu kaybetmek gerçekten üzüntü verici." ifadelerini kullandı.

Özköylü, saha dışı faktörlere değinerek, "Üzgünüz ama çok iyi bir takım kazandık. İlk maçtan önce yaşadığımız bazı sıkıntılar neticesinde 4 oyuncumuzu kadro dışı bıraktık. Her şeyi göze aldık. Geri dönüş, kolay bir iş değil ama neticeye ulaşamadık." diye konuştu.

Osmanlıspor'un yaşadığı sorunlarla ilgili bir soru üzerine Özköylü, şunları kaydetti:

"Burada söyleyemeyeceğim bazı şeyler var. Sıkıntılarımızı kendi içimizde çözmeye çalıştık. Maalesef halledemedik. Biz geldikten sonra 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlik almış, lider olmuş bir Osmanlıspor vardı. Ondan sonra kendi içimizde bazı problemler yaşadık. Bunları çözme konusunda maalesef başarılı olmadık. Bunlar sonuca yansıdı. Gazişehir Gaziantep gibi arkasında koca bir şehir olan takım değiliz. Bizim arkamızda belediye, valilik yok. Rakip takım seyircisi bizden fazla. Daha önce Melih (Gökçek) başkan, belediye başkanı olduğunda, bazı destekleri alabiliyorduk. İşimiz daha rahat olabiliyordu. Ama bu süreçte aile içinde bir takım olduk. Dışardan o gücü almamız engellendi. Biz de isteriz, 10-15 bin kişi seyirci desteğiyle oynamak. Ankara'nın daha fazla Osmanlıspor'a sahip çıkmasını isterdim ama maalesef sevilmeyen bir takımız. Herkesin nefret ettiği, dışlamaya çalıştığı bir takımız. Her şeye rağmen biz mücadelemizi sonuna kadar yaptık."

Özköylü, iki maç arasındaki farkı neye bağladığıyla ilgili soruya ise, "Bugün Osmanlıspor adına sahada yüreğini ortaya koyan oyuncular vardı. Çarşamba günü öyle değildi." yanıtını verdi.

Öte yandan, Osmanlıspor'da kadro dışı bırakılan 4 futbolcunun Caner Arıcı, Beykan Şimşek, Anıl Karaer ve Galip Güzel olduğu öğrenildi.

- Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, finale yükseldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Hedeflediğimiz finale kaldık." diyen Altıparmak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlk maçta yakaladığımız avantajı, belki maç içinde kaybettik ama direncimizi ve inancımızı kaybetmeden oynadık. Maçın sonunda diri kalan, istediğini yapmaya çalışan, 120. dakikada bile gol arayan bir takımımız vardı. Oyunu hiç çirkinleştirmedik. Hak ettiğimiz turu aldık. Önemli olan turu geçmekti. Skorlar unutulur, sadece turu geçen takım hatırlanır. 'Bu kupayı bu şehre getireceğiz' diye söz verdik. Bir maçımız kaldı. Perşembe günü inşallah şampiyon olarak Gaziantep'e döneceğiz. Finalde kendimizi daha şanslı görüyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 01:58
  1. Gazişehir Gaziantep
  2. Mehmet Altıparmak
  3. Osman Özköylü
  4. Osmanlıspor
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. AP seçimlerinde İsveç'te oyunu en çok..
    3. Çekya'da AP seçimlerini ANO partisi..
    4. Osman Özköylü: “Kalecimizin kurtardı..
    5. AP seçimlerine Belçika'da sağcı..
    6. Yemen hükümeti ve Husiler arasında..
    7. AP seçimlerinde Haçlı zihniyeti güç..
    8. Giresun’da yakalanan PKK’lı Aras Aslan..
    9. Avusturya’da iç siyasetin gölgesinde..
    10. Almanya'da Türk lösemi hastası için..
    11. İngiltere'de AP seçimlerinde aşıcı..
    12. Spor Toto 1. Lig play-off finalinin..
    13. Uygur Türkü kadın Çin zulmünü anlattı!..
    14. Hollanda'da AP seçimlerini Timmermans..
    15. Avrupa Parlamentosu seçimleri:..
    16. Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den seçim..
    17. Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda..
    18. Çipras'tan 'erken seçim' kararı!..
    19. Gazişehir bu defa penaltılarla güldü
    20. AP seçimlerinde aşırı sağcı partiler..
    21. Katar ve ABD arasında askeri görüşme
    22. Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinden..
    23. Gazişehir Gaziantep'in finale..
    24. Yunanistan erken seçime gidiyor
    25. Bursaspor kongreye gidiyor
    26. Başkan Gürkan, Anadolu Selçuklu..
    27. Malatya’da Avrupa coşkusu
    28. İtalya'da aşırı sağcı parti AP..
    29. AP seçimlerini Hırvatistan ve..
    30. Kayseri'de yaşlı çift evlerinin..
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi
    Putin’e beklenmedik haber! Tarihin en düşük seviyesine indi

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    İmamoğlu’nda “utanma” yok mu? “Bunca yalan söylüyor, zerre yüzü kızarmıyor!”
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!