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Maçın ardından

- Göztepe Yardımcı Antrenörü Tahsin Tam:"Çok güçlü camiayız, güçlü hareket ettik, bir bütün olduk"- MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Özgür Doğramacı:"İyi ve tempolu bir maç oldu"

26 Mayıs 2019 Pazar 22:04
Maçın ardından


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek kümede kalan Göztepe'nin yardımcı antrenörü Tahsin Tam, "Çok güçlü camiayız, güçlü hareket ettik, bir bütün olduk." dedi.

Tahsin Tam, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, Göztepe'nin hikayelere sahip bir camia olduğunu ve buna yenisini eklediklerini söyledi.

Stresi yüksek, zor bir mücadelenin geride kaldığını kaydeden Tam, "Çok güçlü camiayız, güçlü hareket ettik, bir bütün olduk. Son dakikaya kadar mücadele ettik. Keyifli bir geceydi. Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Onlara da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Tam, lige veda eden Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Bursaspor'un da en kısa sürede Süper Lig'e dönmeleri temennisinde bulundu.


- Doğramacı: "İyi ve tempolu bir maç oldu"


MKE Ankaragücü Yardımcı Antrenörü Özgür Doğramacı, yaptığı açıklamada, Göztepe'nin bu haftaki stresini geçen hafta kendilerinin yaşadığını dile getirdi.

Müsabakaya en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Doğramacı, "İyi ve tempolu bir maç oldu. Pozisyonlarımız vardı, onlar da pozisyona girdiler. Maçın değerlendirmesi bu şekilde. VAR sistemi ile penaltı pozisyonu vardı. Henüz izleyemedik. Hocamız tribüne gönderildi ama kulübede yanındayım, bana göre ağır bir karar oldu." değerlendirmesini yaptı.


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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 22:04
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPERLİG

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