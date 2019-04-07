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Seçim 2019 Sayfası

Maçın ardından

- Giresunspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç:"Son döneme girdiğimiz şu evrede aranılacak puan kayıpları. Önümüzdeki 2-3 maçı acilen kazanıp bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor"- Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez:"Son dakikalarda da olsa attığımız golle galip geldik. Bunun için mutluyuz"

07 Nisan 2019 Pazar 21:26
Maçın ardından


GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup olan Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Son döneme girdiğimiz şu evrede aranılacak puan kayıpları. Önümüzdeki 2-3 maçı acilen kazanıp bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor." dedi.

Kılıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği karşısında kazanmayı hedeflediklerini ancak bunda başarılı olamadıklarını söyledi.

İlk yarıda çok iyi oynamadıklarını belirten Kılıç, "Hatalar yaptık. Oyunu kontrol etme düşüncesindeydik. Ofansif yönden yetersizdik. İkinci yarıda oyuna hakim olduk. Daha üretken, oyuna dahil olan oyuncularımın daha katkıları vardı. Çok güçlü ve oynama alışkanlığı çok yüksek bir takıma karşı oynadık." diye konuştu.

Kılıç, çok önemli 3 puan kaybı yaşadıklarını ancak Gençlerbirliği mağlubiyetini gelecek haftalarda telafi edeceklerine inandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Galibiyete daha yakın olan taraf bizdik. Oyunun son dakikalarında gol yedik. Üç puan çok önemliydi. Bu yaralarımızı saracağız. Çok ağır kayıplar bunlar. Son döneme girdiğimiz şu evrede aranılacak puan kayıpları. Önümüzdeki 2-3 maçı acilen kazanıp bulunduğumuz yerden çıkmamız gerekiyor."


- Gençlerbirliği cephesi


Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Giresun gibi zor bir deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Zor maç olacağını bildiğini ve bu yönde oyuncularına uyarılarda bulunduğunu belirten Üzülmez, "Zor da geçti. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarıda hücum anlamında biraz daha etkili olabilsek gol ya da goller bulabilirdik. İkinci yarıda defans güvenliğini bırakmadık. Son dakikalarda da olsa attığımız golle galip geldik. Bunun için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Üzülmez, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutlayarak, Giresunspor'a da gelecek haftalar için başarı diledi.

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 21:26
  1. Futbol
  2. Gençlerbirliği
  3. Giresun
  4. Giresunspor
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  6. Spor Toto 1. Lig

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