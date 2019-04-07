



ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçta aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başkan Yiğiner, müsabakaya 3 puan parolasıyla çıktıklarını belirterek, "1-0 da öndeydik ama maalesef skoru koruyamadık. 1-1 bitti. Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Yiğiner, şunları kaydetti:

"Bir gün öncesinden stadı doldurdular. 22 bin kişilik statta herhalde localara biraz fazla gelenler olmuş. İlgiden dolayı taraftarlara teşekkür ediyorum. Bir de 90 dakika takımımızı desteklediler, sağ olsunlar. Neticede 1 puan da iyi puandır. İkili averajda Fenerbahçe'nin yine önündeyiz."

Göztepe ve Bursaspor'un puan kaybetmesinin kendileri açısından bir avantaj olduğuna dikkati çeken Mehmet Yiğiner, "Bana göre bu ligde bu saatten sonra 1 puan bile çok değerli ve kıymetli. Gönül ister ki 3 puan alalım ama bu kadarını becerebildik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.