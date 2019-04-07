



ANKARA (AA) - Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldıkları maçtaki skorun kendilerini üzdüğünü söyledi.

Valbuena, karşılaşmanın ardından FB TV'ye yaptığı açıklamada, Ankara'da kazanmak istediklerini belirterek, "Bizim için üzücü bir skor oldu." dedi.

Maçın sonlarında istedikleri baskıyı kurduklarını ancak ikinci golü bulamadıklarını aktaran Fransız oyuncu, "İkinci golü atmamız gerekiyordu. Bunu başaramadık. Bu şekilde evimize gitmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ligin 28. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maça da değinen Valbuena, şunları kaydetti:

"Galatasaray maçı var. Çok önemli bir maç. O maça hazırlanacağız. Derbinin önemini hepimiz biliyoruz. Kendi sahamızda uzun zamandır yenilmezlik serimiz var. Bu yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyoruz. Önümüzde 1 hafta var. Bir şekilde kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bir prestij karşılaşması aynı zamanda. Prestij maçında iyi bir skor ve güzel bir galibiyet almak istiyoruz."