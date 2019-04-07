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Maçın ardından

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:"Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var"- Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut:"İlk 2 sıra için savaşımız sürecek"

07 Nisan 2019 Pazar 16:48
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Hatayspor ile 0-0 berabere kalan Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, hakem kararı ile iptal edilen golleri için "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı değerlendirmek istemediğini belirten Taşyürek, "Bir şey söylemek istemiyorum. Buraya gelmek zorunda olduğum için geldim." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşyürek, bir basın mensubunun "Son bölümde tartışılan bir pozisyon var. Neler düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Tartışılan bir şey yok. Görmeyen hakem var." yanıtını verdi.

Kırmızı-beyazlıların, karşılaşmanın son bölümünde Tarık Tekdal'la bulduğu gol, hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti.


- Palut: "Bir türlü son vuruşu yapamadık"


Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ilk 2 sıra için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Palut, maçın dengeli başladığını ifade ederek, "Buradan 3 puanla dönmek istiyorduk. Maçın zorluğunu, rakibin kendi sahasında etkili olduğunu biliyorduk. Rakip, ilk yarıda belli periyotlarda kalemizi yokladı. İkinci yarıda 50 ile 70. dakikalar arasında net pozisyonlar bulduk. Bir türlü son vuruşu yapamadık. Son pasları gerçekleştiremedik. O dakikalarda gol bulup kazanabilirdik. Rakip riskler alabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kalan son 6 lig maçını kazanmak istediklerini aktaran İlhan Palut, şunları kaydetti:

"Ümraniyespor son 10 dakika maça ortak oldu ve hatta daha enerjili oynadı. İki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Ligin üst sıraları için mücadelemiz devam edecek. İlk 2 sıra için savaşımız sürecek. Bu olmazsa bile play-off'ta yer almak istiyoruz."


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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:48
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