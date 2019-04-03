0553 313 94 23

Maçın ardından

- Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu:- "Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık"

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:32
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, yakaladıkları pozisyonu neticelendirerek kazandıklarını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kahyaoğlu, sahada düşündüklerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gol yemeden kazanma amacıyla sahaya çıktıklarını ve iyi bir rakiple oynadıklarını dile getiren Kahyaoğlu, "Maçın bu şekilde gitmesini bekliyorduk. İyi bir rakiple oynadık. Son bölümde istediğimiz şeyler daha çok oldu. Yakaladığımız pozisyonu neticelendirdik. Gol yemeden gol atmayı amaçlıyorduk ve bunu da başardık." diye konuştu.

Ercan Kahyaoğlu, bir gazetecinin kupadaki başarılı sonuçları lige neden yansıtamadıkları yönündeki sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Ligde son 5-6 maçlık periyotta iyi oynadığımız halde sonuç alamadık. Bundan sonraki süreçte ligde o atılımı ve sıçramayı yapacağız diye düşünüyorum. Lig daha bitmedi, önümüzde 8 maç var ve her şey olabilir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:32
  1. Akhisarspor
  2. Ercan Kahyaoğlu
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG
  5. Ziraat Türkiye Kupası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. İldiz: “İyi bir geri dönüş oldu”
    3. Ahmet Taşyürek: “Ümitlerimiz devam..
    4. 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası
    5. ABD, Hindistan'a MH-60R helikopteri..
    6. Dolmabahçe'deki seçim değerlendirme..
    7. Hemzemin geçitte istop eden otomobile..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD..
    9. Yemen Dışişleri Bakanı ile BM..
    10. ABD Başkan Yardımcısı Pence’den S-400..
    11. Tren otomobili biçti, 2 kişi son anda..
    12. Fas meclisine "anayasayı ihlal etme"..
    13. Didim’de 17’si çocuk 41 kaçak göçmen..
    14. Ercan Kahyaoğlu: “Düşündüklerimizi..
    15. Maçın ardından
    16. Meksika Devlet Başkanından Trump'a..
    17. El açması börek nasıl yapılır? El..
    18. Dağdan kopan dev kaya faciaya neden..
    19. Tekirdağ'da orman yangını
    20. Alaiye Kalesi nerededir? Alaiye Kalesi..
    21. "ABD artık karar vermeli"
    22. Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert ABD..
    23. Kırklareli’nde oy sayımı iptal edildi
    24. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD..
    26. Bakan açıkladı: Rusya ile müşterek..
    27. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri..
    28. İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    29. Tekirdağ’da ormanda yangın
    30. Kırklareli'nde yeniden oy sayımı iptal..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması