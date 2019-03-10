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Maçın ardından

- Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık" - Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: "Hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans ligde kalmaya yetmez"

10 Mart 2019 Pazar 17:25
Maçın ardından

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, çok daha kolay kazanabilecekleri müsabakada inanılmaz fırsatları cömertçe harcadıklarını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Sahalarında oynadıkları müsabakaları kazanmak zorunda olduklarını vurgulayan Yalçın, "Bugün birçok olay oldu. Maçlarımız biraz enteresan ve heyecanlı oluyor. İki penaltıyı kaçırdık, bir tanesini attık. Kazanmak önemliydi. Takım çok iyi mücadele etti. Ciddi eksikliklerimiz olmasına rağmen sakatlıklardan çıkan ve hala sakat oyuncularla oynadık. Oyuncularıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çok gayretliydiler, çok mücadele ettiler, istediğimiz oyunu oynadık. Oyunun tamamında kontrol bizdeydi. Çok daha kolay kazanabilirdik. İnanılmaz fırsatları cömertçe harcadık." diye konuştu.

Yalçın, oyun kurgularını tamamen mücadele üzerine kurduklarını anlatarak, fizik gücü yüksek olan bir takıma karşı agresif oynayarak mücadele ettiklerini, takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın son bölümünde sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Yalçın, "Bu tür maçlarda skor 2-1 olunca bilinçsizce gelen bir rakibe karşı sıkıntı yaşamak doğaldır ama sonuçta çok değerli 3 puan aldık." dedi.

Cisse'nin 2 penaltı kaçırmasına yönelik soru üzerine Sergen Yalçın, bu oyuncunun daha önce de penaltı kaçırdığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Biz de penaltılara Welinton'u, ikinci penaltıcımıza da Ozan Tufan'ı yazdık ama Cisse, Premier Lig'de oynayan, tecrübeli oyuncu. Sorumluluk aldı. Biz de izin verdik, kaçırdı. Sonra bir daha sorumluk aldı, onu da kaçırdı. Belki kazandığımız için bu durum çok öne çıkmayacak. Aslında ikinci sorumluluğu alması çok enteresan. Bu zordur. Hiçbir oyuncu bu sorumluluğu almaz. Onu da bu sorumluluğu aldığı için tebrik ediyorum. Demek ki mental olarak hazır bir oyuncu."


- Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi


Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise umutla geldikleri Alanya'dan mağlup olarak ayrıldıklarını belirtti.

İyi futbol oynamadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"İyi mücadele ettik fakat oyun anlamında çok bir şey ortaya koyduğunuzu söyleyemeyeceğim. Alanyaspor'u da bu anlamda tebrik ediyorum. Bizden daha iyi oynadılar. Kaçırdıkları penaltılar da var. Skor daha farklı da olabilirdi. Bizim ön tarafa gitmekte zorlandığımızı gördüm, bugün. Düzeltmemiz gereken çok şey var. Bunun farkındayız, bilincindeyiz. Hem mücadele hem de oyun olarak bugün ortaya koyduğumuz performans ligde kalmaya yetmez. Bunu bilmemiz gerekiyor. Çok daha iyisini yapmak zorundayız; bunu yapacak gücümüz, potansiyelimiz var. İnşallah en kısa zamanda toparlanıp önümüzdeki haftadan itibaren bize gerekli sonuçları da alırız."

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:25
  1. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın
  2. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu
  3. Futbol
  4. Maçın ardından
  5. SÜPER LİG

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