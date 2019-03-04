



MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup eden Akhisarspor'un teknik sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, kendileri adına önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kahyaoğlu, maçtan önce futbolcularına kazanmak için sahaya çıkacaklarını söylediğini belirterek, dakikalar ilerledikçe oyunda aksadıkları yönler olduğunu ancak yaptıkları iki oyuncu değişikliğiyle takıma enerji kattıklarını dile getirdi.

Kahyaoğlu, elde ettikleri galibiyetle oyuncularının öz güveninin arttığına dikkati çekerek, "İyi bir sonuç aldık. Takım morallendi, önünü görmeye başladı ve daha iyi oynayabileceğini kanıtladı." diye konuştu.

Maç içerisinde taraftarların kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel'e yönelik protestosunun kendilerini üzdüğünü aktaran Kahyaoğlu, "Bu takım bir çok şeyi başardı, 2 kupa kazandı. Bunları mevcut takım ve yönetim yaptı. Biz bu galibiyeti başkanımıza ve yönetim kuruluna armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Yalçın: "Gereken dersleri çıkaracağız"





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kötü bir akşam yaşadıklarını ve kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Yalçın, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Akhisarspor'u tebrik ediyoruz. Kazanmayı bizden daha fazla istediler ve 3 güzel gol attılar. Buradan gereken dersleri çıkaracağız. Yanlışlarımızı düzeltip, yolumuza devam edeceğiz. Lig uzun bir maraton ve bu maça takılıp kalamayız." değerlendirmesinde bulundu.



