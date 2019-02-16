0553 313 94 23

Maçın ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:"Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"- "Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic çok önde. Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı"- "Hakemin bugünkü skorun lehimize olmasında katkısı olmadı. Zaten olmasını da istemem"

16 Şubat 2019 Cumartesi 00:07
Maçın ardından


MALATYA (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Güneş, Yeni Malatyaspor'un başarılı bir sezon geçirdiğini belirtti.

Yeni Malatyaspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Güneş, "Rakibin özellikle önde yetenekli oyuncuları var. Bazı oyuncularının eksik olması onları etkilemiş olabilir. Savunmada az gol yiyen, az mağlup olan, dirençli, savaşçı bir takımla oynadık. Maça iyi başladık. 2-3 pozisyonda topu iyi kullansaydık golü erken bulabilirdik. Olmadı, daha sonra rakibimiz oyuna ortak oldu. Kırmızı karttan sonra oyun lehimize gelişti. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Bazı eksikliklerimiz vardı bunları doğru bulmuyorum ama oyuncularımı böyle bir deplasmandan 3 puan aldıkları için kutluyorum. Hatalarının hesabını da birlikte soracağız." değerlendirmesinde bulundu.


- "Anormal şeyler olunca normal durulması doğal değil"


Maç içerisindeki gergin tavrıyla alakalı soru üzerine Güneş, şöyle konuştu:

"Sahada anormal şeyler olunca insanın kenarda normal durması doğal değil. İkinci yarının başında 3 dakikada 3 gol kaçırdık. İkinci golü atıp oyunun kopması gereken yerde beraberlik golünü yedik. Sakin kalmaya çalışıyorsun ama saha içerisinde adrenalin yükselmesi oluyor. Kabul edilebilir bir taraf yok, sinirliydim. Gol kaçırmak veya yemekten çok basit top kayıpları yaptık. Bazı oyuncular kendi adına oyunu kurmak isterken topu rakibe verip onları oyuna ortak etmiş oldu. Buna sinirlendiğim doğrudur."


- "Ljajic, Kagawa'nın önünde"


Adem Ljajic'in Shinji Kagawa'ya göre önde olduğunu belirten siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Fiziksel ve oyun performansı olarak Adem Ljajic çok önde. Kagawa'yı da görmek için oyuna aldım ama beklediğimin altında oynadı. Bir ara sahada 10'a 10 kaldık. Skor ne olursa olsun kendini göstermesi ve oyunu yönetmesi gerekiyordu. Yetenekleri var ama verim çok önemli. Hafta içerisinde oynayıp oynamayacağına bakarız." diye konuştu.

Güneş, Adem Ljajic'in gördüğü sarı kartla ilgili, "Golü attığın pozisyonda gereksiz kart görüp takım 10 kişi kalıyorsa bunun cezası var ama bu yetmiyor. Bir oyuncuyu oynatmadığın zaman morali ve sinirleri bozuluyor. Bunu kabul etmiyor ama kendisi böyle bir hata yaptığı zaman biz ne yapacağız? Nasıl sakin kalacağız? Mümkün mü? Hata yapmıştır." ifadelerini kullandı.


- "Kazanmamızda hakemin etkisi olmadı"


Hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmayacağını dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Hakemin bugünkü skorun lehimize olmasında katkısı olmadı. Zaten olmasını da istemem. Sistemi düzeltmek için federasyon gereğini yapacaktır. Yusuf Namoğlu hizmet etmiştir. Yeni bir MHK kuruldu. Bakıp göreceğiz. Herkesin beklentisi adalet içerisinde hakemlerin maçları iyi ve tarafsız yönetmesi. Hakemler hata yapsa bile niyet okumayı yapmayalım, bunda bocalıyoruz. Yeni bir yönetim yapmak doğru. Yeni bir heyecanla, vizyon çizmek istiyorsak herkesin buna katılması lazım. Son haftalarda herkes giden maça değil gelecek maça yatırım yapmak istiyor. Kazananlar ve kaybedenler var, bu da doğru değil. "

Fenerbahçe derbisinde Quaresma'ya görev verip vermeyeceğiyle ilgili soru üzerine ise Güneş, "Kimlerin oynayacağı, kimlerin burada kalacağı, kimlerin gideceği hiç belli olmuyor. Onun için bir şey söyleyemem. Oyuncular burada kalırsa hafta sonuna kadar bu oyuncularla devam edersek oyuncuların da form grafiğine inanırsam oynatırım. Lens maça iyi başladı. Gol pozisyonunda kaleye atması gerekirken pas verdi. İyi presler yaptı. Kendisinden daha çok şey bekliyordum çünkü bana göre rakibin en zayıf yeri o taraftı. Daha iyi kullanabilirdik. Gol kaçırmak da yemek de önemlidir. Ama öncesindeki düşüncem Quaresma'yı oyuna koymaktı." diyerek sözlerini tamamladı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 00:07
  1. Beşiktaş
  2. Evkur Yeni Malatyaspor
  3. Futbol
  4. Malatya
  5. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    1. S&P Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
    2. Erdoğan: İspanya seyahatinde şok oldum
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    5. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    6. CHP'de deprem: Sebebini 31 Mart'ta..
    7. Ankara merkezli FETÖ operasyonu
    8. Quaresma açıkladı: Hiçbir yere..
    9. Düğerek E Tipi Kapalı Cezaevi’nde..
    10. Van’da terör operasyonu: 57 gözaltı
    11. Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma..
    12. Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
    13. Bakan Albayrak: İzmir'i ülkemizin..
    14. Quaresma Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı
    15. Ankara’da silahlı kavga: 1 yaralı
    16. HDP Ağrı Belediye Eş Başkan Adayı..
    17. Kurtulmuş: "Bu seçimler, Türkiye’nin..
    18. Erol Bulut:"Beşiktaş gibi bir takıma..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    20. CHP Karacabey ilçe yönetimi istifa etti
    21. Fayans çaldığı iddia edilen şahıs..
    22. "Bir Dünya Barış'ı" etkinlikleri sona..
    23. Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu
    24. "Cumhur İttifakı" genelgesi
    25. Pompeo'dan Nijerya başkan adaylarına..
    26. CHP Karacabey İlçe Yönetimi istifa etti
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransız..
    28. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019
    29. Adıyaman'da inşaat malzemeleri çalan 2..
    30. MHP Milletvekili Arzum Erdem Yenice’de
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı
    İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olmuştu! Klaveren İslam'ı nasıl seçtiğini anlattı