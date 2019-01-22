



BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un futbolcusu Aytaç Kara, ikinci yarı oynadıkları iyi oyunla bir puanı hak ettiklerini söyledi.

Beraberlik golünü atan Aytaç Kara, maçın ardından yaptığı açıklamada, ilk devreda iyi bir futbol sergileyemediklerini dile getirdi.

Uzun oynadıkları bütün topları Fenerbahçe'nin aldığını belirten Aytaç, "Biz de geriye yaslandığımız için rahat oyun sergilediler. Çok boş alan buldular. Bu yüzden ilk devre kötüydü." ifadelerini kullandı.

İkinci yarı bambaşka bir oyun ortaya koyduklarına dikkati çeken Aytaç, "İkinci yarı Lima ve Yusuf'un oyuna girmesiyle hareketlilik geldi. Onların da katkısıyla hem mücadele hem oyun hem de pozisyon olarak gerçekten iyi bir ikinci yarı izlettik. Yakaladığımız pozisyonlar var. Ligde en çok pozisyona giren ama en az pozisyon değerlendiren takımız. Bu maçta da benim bir şanssız pozisyonum vardı ve atamadım. İkinci yarı attığım gol için mutluyum. Üç puanı alsaydık, bütün takım arkadaşlarımızla daha mutlu olurduk ama bu şanssızlığı kıramadık." diye konuştu.





- Yusuf: "Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi"





Bursasporlu futbolcu Yusuf Erdoğan, Fenerbahçe karşısında iki farklı devre izlettirdiklerini vurguladı.

İlk yarıda kötü oyun sergilediklerini anlatan Yusuf, şunları kaydetti:

"Samet (Aybaba) hocamız güzel ve olumlu bir konuşmayla bizim nasıl bir kimlikte olduğumuzu anlattı. Bambaşka bir ikinci yarı izlettik. Kazanabileceğimiz bir mücadeleydi ama futbol skor oyunu. Kaleye top girmeyince galip gelemiyorsunuz. Futbol anlamında bugün kazandığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. İnşallah kalan 16 maç bizim için final şeklinde geçer. Gerçekten çok iyi bir takımımız ve camiamız var."





- Sakho: "Büyük bir maçı geride bıraktık"





Beraberlik golünün pasını veren Diafra Sakho, uzun bir sakatlığın ardından sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Doktorların iyi iş çıkardığını ve beklediğinden daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirten Sakho, "Her ne kadar beraberlikle bitse de büyük bir maçı geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hafta içinde hocamızın bize söylediğini dinleyeceğiz. Kayserispor maçına iyi hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaleci Muhammed Şengezer ise taraftarların da maça çok iyi hazırlandığını aktararak, "Biz futbolcular da bunu bilerek sahaya çıktık. İlk yarı 1-0 geriye düştük ve kötü bir futbol oynadık. İkinci yarı gerçek Bursaspor'u gösterdik, golü bulduk. Aslında 2-3 gol daha atabilirdik. Kaçan çok pozisyon var. İlerleyen maçlarda benzer fırsatları değerlendirebilirsek, farklı bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.



