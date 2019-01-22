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Maçın ardından

- Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba:"Bu bir başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu bundan sonraki maçlarda tekrarlarız"

22 Ocak 2019 Salı 00:06
Maçın ardından


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, "Bu bir başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu bundan sonraki maçlarda tekrarlarız." dedi.

Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna kötü başladıklarını, doğru şekilde baskı ve pas yapamadıklarını kaydetti.

İlk bölümde pozisyon bulmakta zorlandıklarını anlan Aybaba, şöyle konuştu:

"Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı gözüktü ama onların da net pozisyonu yoktu. İkinci yarı baskılı ve iyi oynadık, çok pozisyon bulduk. 60. dakikadaki Umut'un pozisyonu gol olsaydı, oyun çok farklı bir yere giderdi diye düşünüyorum. Müthiş bir taraftar topluluğu vardı, onlara teşekkür ediyorum. İkinci yarıdaki iştahlarından dolayı oyuncularımı kutluyorum."

İkinci yarıda her şeyi doğru yaptıklarını vurgulayan Aybaba, "Bu bir başlangıç maçıydı. İnşallah ikinci yarıdaki oyunumuzu bundan sonraki maçlarda tekrarlarız." diye konuştu.


- "Takım olma özelliği başka bir şeydir"


Aybaba, Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosunda 10 milli takım oyuncusu bulunduğunu vurguladı.

Sarı-lacivertli futbolcuların birbirinden kaliteli olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Ama takım olma özelliği başka bir şeydir. Benim dışarıdan görüşüm, Fenerbahçe takım olma özelliğini kazanamıyor. İçindeki sorunlar nedir bilmem. Takım olma özelliğini kazananlardan biri biziz. Elimizdeki mevcut oyuncuların hepsi iştahlı. Keşke bu coşkumuzu gollerle, puanlarla süsleyebilsek. Temeli doğru atarsak, 2-3 yıl sonra bu isteklerimizi yerine getirip daha iyi takım oluruz." değerlendirmesinde bulundu.



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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 00:06
  1. Bursaspor
  2. Fenerbahçe
  3. Maçın ardından
  4. Samet Aybaba

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