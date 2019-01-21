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Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Çaykur Rizespor yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. Biz ise maçın başında 3 net pozisyondan faydalanamadık"

21 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ligde zor durumdaki bir takıma karşı mücadele ettiklerini aktararak, "İkinci yarıya düşündüğümüz skorla başlayamadık. Maça tempolu başladık. Üretkendik. Maçın sonucu, 2 takımın da yakaladığı pozisyonların karşılığı değil. Çaykur Rizespor yakaladığı pozisyonu değerlendirdi. Biz ise maçın başında 3 net pozisyondan faydalanamadık." ifadelerini kullandı.

Mbaye Diagne ve Samuel Eduok'tan bu maçta kart cezalısı olmaları sebebiyle faydalanamadıklarını kaydeden Denizli, "Bunun çaresini bulmak zorundayız. Önümüzde kupa ve ligde oynayacağımız 2 önemli maç var. Lig maçlarının telafisi var. Maç sonunda üzüntümüzü yaşarken, bunu arttıran bir haber aldık. Çok yakından tanıdığım Yıldırım Uran kardeşimizin vefat ettiğini öğrendik. Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek'in Kasımpaşa taraftarlarınca maç esnasında protesto edilmesi hakkında görüşlerini aktaran Mustafa Denizli, "Özgür bizim takımda görev yapan bir futbolcu. Bazı günler bazı futbolcuların başarısız olduğunu herkes tespit edemeyebilir. Elinden geleni yaptı. Hata da yaptı. Tüm futbolcular hata yapıyor. Özgür'ün bize katkısı devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

Ara transfer döneminde takıma katılıp, Çaykur Rizespor maçında görev yapan Hajradinovic, Heintz ve Azad Toptik'in performansını da değerlendiren Denizli, "Çok kısa bir süre oldu. Takıma alışacaklar. Oynayacakları başarılı maçlarla Kasımpaşa'ya katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 23:00
  1. Futbol
  2. Maçın ardından
  3. Mustafa Denizli
  4. Spor Toto Süper Lig

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