



ŞANLIURFA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında karşılaştığı Adanaspor'a 1-0 yenilen Tetiş Yapı Elazığspor'un teknik direktörü Orhan Kaynak, alınan sonuçtan çok kulübün içinde bulunduğu durumdan çıkmasını önemsediklerini söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Orhan Kaynak, Adanaspor ile aralarında 3 puan fark olduğunu ve bu nedenle maçın kendileri için önem arz ettiğini dile getirdi.

İkinci yarının ilk haftasındaki bu maça, önemli oyuncularından yoksun çıktıklarını vurgulayan Kaynak, şunları söyledi:

"Sayısal olarak eksik değildik ama bu ligde ilk defa oynayan futbolcularla maça çıktık. Futbolcularımız elinden gelenin en iyisini yaptı. Adanaspor'a baktığımız zaman, çok önemli oyuncuları var. Büyük bir camia, onları da kutluyorum. Bizim için maçtan ziyade, kulübün yaşaması önemli. Bu anlamda bir yönetimin oluşması lazım. Kayyum heyeti devam ediyor. Kulüp bu şartlarda devam ederse, muhtemelen kapanacak. Kapanmaması için bu hafta sonuna kadar çok değerli iş adamları, spor adamları, basın, taraftarlar bize destek veriyor. Eski başkanlarımız, yöneticilerimiz bir araya gelip Elazığspor'u kurtarabilirler."





- Demirbakan: "İkinci golü atamamamız sıkıntıya soktu"





Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, Tetiş Yapı Elazığspor önünde çok zor bir maç yapacaklarını bildiklerini aktardı.

Tahmin ettikleri gibi maçın zorlu geçtiğini kaydeden Demirbakan, "İkinci golü atamamamız bizi sıkıntıya soktu. Elazığspor'u kutluyorum. İyi mücadele verdiler, pes etmediler. Biz fazla hazırlık maçı oynayamadık. Onun için takımın birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğini umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.



