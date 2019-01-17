



ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, sahalarında yaşadıkları golsüz beraberliğin çok dezavantaj olmadığını söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki takımın da çok mücadele ettiğini, koştuğunu ve kazanmak için çok efor sarf ettiğini belirtti.

Karşılaşmanın ciddi bir lig maçı havasında geçtiğini dile getiren Yalçın, "Biz oynanan oyundan ve takımımızdan memnunuz. İlk yarım saatlik bölümde oyuna çok odaklanamadık. Bunu kenarda çok net fark ettik. Ancak daha sonra oyuna odaklanmaya başladık. Maçın ikinci yarısı bizim için çok daha iyi oldu. İkinci yarı daha iyi mücadele ettik, daha iyi top oynadık ve pozisyonlar da bulduk." dedi.

Sergen Yalçın, iki ayaklı bir maç oynadıklarını aktararak, "Sonuçta 0-0'lık bir skor içeride çok dezavantaj değil. Dışarıda atacağımız bir gol veya kazanacağımız müsabakayla öteki tura geçebiliriz diye düşünüyoruz. Bana göre çeyrek final için şanslar eşit gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ise tempolu bir maç oynadıklarını ifade etti.

İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Belki her şeyin olduğu bir maçta izleyenler sadece gol göremedi. Onun dışında deplasmanda alınan beraberlikler iyi sonuç gibi gözükse de iki ayaklı maçların her zaman riski vardır. Dolayısıyla bütün bunları değerlendirerek rövanşa hazırlanacağız." diye konuştu.

Denizli, maçın içinde bazen istenmeyen hareketlerin olduğunu ifade ederek, bunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Maçta tahriklerin olduğunu ve bitiş düdüğünün ardından futbolcularının kırmızı kart gördüğünü dile getiren Denizli, bütün bunları değerlendirerek oynayacakları lig ve kupa maçlarına yarından itibaren hazırlanmaya başlayacaklarını sözlerine ekledi.