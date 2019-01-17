



İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında konuk olduğu Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Turu geçeceğiz, şimdiden söyleyeyim, geçmeliyiz." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, turu geçeceklerine inandığını ifade etti.

Beklemedikleri bir sonuç yaşadıklarını ve bu sonuçları alacak bir takım olmadıklarını dile getiren Yanal, "Fenerbahçe, kendi gücünü rakibe kabul ettirecek davranışı göstermeli. Futbolcularımızın hepsi bu konuda deneyimlere sahip ve daha iyisini yapabilecek oyuncular. İlk yarının özellikle son bölümünde oynadığımız oyunu daha uzun süreye yaymak, bizim amacımız ve hedefimiz. Bunu uzun süre oynamalıyız. Bunun dışında kalan mücadele ve tavır, Fenerbahçe'nin tavrı olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Olumsuz tabloyu toparlama adına önlerinde çok kısa bir süre olduğunu vurgulayan Yanal, eleştirilerin hedefinde olan İslam Slimani ile ilgili ise şunları söyledi:

"Slimani ile attığı gollerle ilgili paylaşımda bulunduk. Oturduk, nasıl gol attığıyla ilgili güzel bir 45 dakika geçirdik ve bunu tekrar etmeyi düşünüyoruz. Bazen ne yaparsanız yapın olmuyor. Bu oyuncunun önceki yıllardaki gol yeteneğini herkes biliyor. Bugün itibarıyla 90 golünü izledik. Ben girdiği pozisyondaki vuruşunun dışındaki oyunda isteği, arzusu ve coşkusunu bazı maçlara göre yüksek olduğunu düşünüyorum ama bu yetmez, gol lazım. Sonuçta bizim oyuncumuz. Onu ayağa kaldıracak her şeyi yapmamız lazım ve yapıyoruz. Turu geçeceğiz, şimdiden söyleyeyim, geçmeliyiz."





- "Fenerbahçe, her maçı kazanmak için sahaya çıkar"





Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin her maçı kazanmak için sahaya çıktığını kaydetti.

Bir basın mensubunun, "Eskiden Fenerbahçe için 17'de 17 yapacak iddiaları konuşulurdu. Transfer olmasa bile gerçekçi hedefiniz nedir?" sorusuna Yanal, "Fenerbahçe, kazanma tavrı gösterir ve bu tavrı gösterecek oyuncularla oynar. Bu tavrı gösterecek oyuncularla oynayacağız. Bu aylarda transfer yapmak çok zor. Bu dönem çok zor bir dönem. Çok dikkatli davranmak zorundayız. Fenerbahçe en iyisini yapacaktır." şeklinde cevap verdi.

Yanal, karşılaşmada kırmızı kart gören Eljif Elmas'ın genç bir oyuncu olduğunu ve yaşı sebebiyle çok kolay yıpranabileceğini de aktararak, "Eljif, kıymetli ve değerli bir oyuncu. Takım sonuçlara gitmeye başladığında Eljif farklı bir değer olarak karşımıza çıkacaktır. Eljif bizim için bir değer." diyerek sözlerini tamamladı.





- Taşyürek: "Galip gelmek mutluluk verici"





Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Fenerbahçe karşısında galip gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

Taşyürek, "Maçın 30. dakikasına kadar istediğimiz şeyler oluyordu. 30 ile 45 arasında bocaladık ve pozisyonlar verdik. İkinci yarı kırmızı kart olunca bizim için daha rahat oldu. Neticede Fenerbahçe karşısında galip gelmek mutluluk verici. Bu maçın bir de ikinci etabı var." diye konuştu.

Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oyuncuları motive etmeye gerek olmadığını aktaran Taşyürek, herkesin oynamak için hazır olduğunu da vurguladı.