ANTALYA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin ligdeki pozisyonunu, hiç kimsenin içine sindiremeyeceğini söyledi.



Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Antalyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun üstünlüğünü skora yansıtamadıklarını ifade etti.



"Bugün çok rahatlıkla kazanabilirdik." ifadesini kullanan Yanal, rakiplerinin kendi bölgesindeki savunmasıyla aldığı puanlar ve başarısıyla önemli bir takım olduğunun altını çizdi.

Yanal, Antalyaspor'un kontratakta Türkiye'nin en güçlü takımlarından bir tanesi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bugün, rakibimize pozisyon vermeden, önemli bir aşamayı küçük bir zaman diliminde gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe ligde şeklen burada, ruhen asla bu pozisyonda olamaz. Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olması, hiç kimsenin içine sindireceği bir şey değildir. İkinci dönemden itibaren hem ruhen hem de şeklen burada olmayacağını hepinize söylemek istiyorum. Fenerbahçe bunu başarabilecek bir takım ve camiadır."

Fenerbahçe'deki oyuncuların ne kadar büyük bir takımda oynadıklarını ve hangi sorumluklarının olacağını bilmek zorunda olduğunu ifade eden Yanal, "Hep beraber bu sorumluluğun üstesinden gelmek için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Bu karakterde oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "1,5 sene Fenerbahçe'nin başındayım"





Yanal, sözleşmesinin süresi ile ilgili soru üzerine, "Arkadaşlar, 1,5 sene Fenerbahçe'nin başındayım." ifadesini kullandı.

Soldado'nun takımın artık birinci golcüsü olup olmadığı soru üzerine Yanal, Fenerbahçe'de birinci, ikinci, üçüncü golcü diye sıralamalarının olmadığını belirtti.

Yanal, önlerindeki 27 gün içerisinde, 3 günde bir maç yapacaklarını anlatarak, "Avrupa, Türkiye Kupası ve ligde herkes forma giyecek. Böyle bir sıralamamız yok. Herkesi kazanmak ve herkesi takım içinde değerlendirmek zorundayız." diye konuştu.

Kadro dışı bırakılan futbolcuların affedilip affedilmeyeceği sorusuna Yanal, şu cevabı verdi:

"Kadro dışı diye bir şey yok. Şu anda yönetim ve oyuncular arasındaki bir problemden dolayı alınmış bir karar var. Bu karar önümüzdeki günlerde tekrar değerlendirilecektir. Yeni bir dönem başlıyor. Ben de çıkıp bununla ilgili size bir bilgi vereceğim. Bu konunun çok fazla üzerine düşmeye gerek yok. Biz sizi bilgilendireceğiz. Bizim dışımızda duyduğunuz her şey yalan."





- Antalyaspor cephesi





Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz da kazanılmış bir puanın sevindirici olduğunu söyledi.

Ligde kazanılan her puanın önemli olduğunun altını çizen Korkmaz, "Fenerbahçe'nin durumu ne olursa olsun büyük takım. Aldığımız bir puan ve totalde ilk yarıyı kapattığımız 27 puan bizim için önemliydi. Eksik ve sakat oyuncularımıza rağmen onların yerine oynayan oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Artık ikinci yarıya iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.



