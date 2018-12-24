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Maçın ardından

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk:-"Güzel maç oldu diyemeyeceğim. Sonuçta puanları paylaştık. Normalde bir puana hiçbir zaman sevindirici bakmam ama bu şartlarda bizim için iyi oldu"

24 Aralık 2018 Pazartesi 22:57
Maçın ardından

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, eksik oyuncularına rağmen Fenerbahçe maçında alınan bir puanın kendileri için iyi olduğunu söyledi.

Öztürk, takımının kendi sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, iki tarafın da elinden geleni yaptığını ifade etti.

Rakibi biraz daha geride karşıladıklarını belirten Öztürk, "Güzel maç oldu diyemeyeceğim. Sonuçta puanları paylaştık. 4'ü cezalı 2'si sakat toplam 6 ilk 11 oyuncumuz eksikti. Normalde bir puana hiçbir zaman sevindirici bakmam ama bu şartlarda bizim için iyi oldu." diye konuştu.

Öztürk, Türk futbolunun içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle az maliyetli, çok verim veren, düzgün karakterli oyuncularla yola devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başkan Öztürk, ilk yarıdaki performanslarıyla ilgili bir soru üzerine, "Oyuncular gereksiz bir strese girmesin diye 'Hedefimiz Avrupa' demek istemiyorum. Ancak elimizden geleni yapacağız. Şimdiye kadar da öyle yaptık ve geldiğimiz yerden memnunuz." "

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 22:57
  1. Ali Şafak Öztürk
  2. Antalya
  3. Antalyaspor

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