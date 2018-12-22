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Maçın ardından

- Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli:"Neticede 4-1'lik skorla ilk yarıyı bitirdik. En azından sezon başında koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik"

22 Aralık 2018 Cumartesi 22:26
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, takımının Beşiktaş'ı 4-1 yendiği maçta iyi pozisyonlar bulduklarını ve bunu değerlendirdiklerini söyledi.

Denizli, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Saha avantajını iyi kullandık. Tüm ilk yarı boyunca en fazla gol izlenen maçlar Kasımpaşa'nın mücadeleleri oldu. Bugün de öyle oldu, pozisyonlarımız çoktu. Neticede 4-1'lik skorla ilk yarıyı bitirdik. En azından sezon başında koyduğumuz hedeflerden geri düşmedik." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında penaltı da kazandıklarını ancak bunları değerlendiremeyince zirveden uzak kaldıklarını vurgulayan Denizli, "Yarışın içinde olduğumuzu bugün net şekilde gösterdik. Çalışma ve değerlendirme dönemi olarak kullanacağımız 25 günlük süreç var. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanırsak daha iyi bir ikinci yarının bizi beklediğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş karşısında iki gol atan Diagne'nin gol yollarında önemli bir isim olduğunu anlatan Denizli, "Hava ve yer toplarında etkili. Pozisyon bilgisi gelişmiş. Oyun yapımız da gol atmasına uygun. Umarım böyle devam eder." diye konuştu.

VAR kararıyla attığı gol sonrası maskeyle sevinç yaşayan Diagne'nin bunu ikinci kez yaptığını ve bu nedenle kendisine ceza verilip verilmeyeceği sorusunu Denizli, "Her hareketin bedeli vardır. Takım adına görülen her sarı kart benim için muteberdir. Bu ekstra olaylar, anlık sevinçler bazen ilerleyen dönemlerde zarar verebilir. O da çok seviniyor. Ödül varsa bazı şeylerde ceza da vardır." ifadelerini kullandı.




Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 22:26
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. Kasımpaşa
  4. Mustafa Denizli
  5. SÜPERLİG

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