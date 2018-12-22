



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın, "Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım. Skoru dengeledik. Kazanabilirdik çünkü o pozisyonları yakaladık." dedi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederek, "Bana göre iyi, güzel bir maç oldu. Dişe diş bir maç oldu. Aşağıdaki takım ile yukarıdaki takımın maçı gibi olmadı." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın, oyun disiplinine sadık kalmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Geriye düşünce risk almaya başladık. Çok koştuk, çok mücadele etti oyuncularım. Skoru dengeledik. Kazanabilirdik çünkü o pozisyonları yakaladık. Böyle bir rakibe karşı bu kadar pozisyon bulabiliyorsan bana göre kazanman lazım." diye konuştu.

Yalçın, oyunun tamamında çok sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Santrforlarımız yoktu. Sackey sakatlandı. Birçok değişiklik yapmak zorunda kaldık. Oyunun tamamında çok risk aldık ama oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Mücadeleden ve oyundan gayet memnum." değerlendirmesinde bulundu.

Sergen Yalçın, bir gazetecinin "Cisse oynasaydı maçın skoruna etki eder miydi?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Belki de olabilirdi. Çünkü Junior Fernandes'i önde oynattık ki Junior'un çok pozisyonu değil. O da çok sıkıntı yaşadı. Devrede 'Ben bu pozisyonun oyuncusu değilim, oynayamıyorum.' diye sitemler etti. Ben de 'İyi de oynasan, kötü de oynasan çok önemli değil. Oynayacaksın.' dedim. Çünkü Cisse sakat. Bobo ile dün konuştuk, 'Bak başlama. Sakatlığın varsa oyuna başlamayalım. Bize oyunun başında hamle kullandırma.' dedik. Oynamak istedi ve çok erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Yani bu kadar sıkıntının içerisinde gerçekten içeride işleri döndürmek kolay değil. Birçok oyuncuyu başka pozisyonlarda oynattık. Welinton'u ön liberoya koyduk. Ceyhun (Gülselam) sarı kart cezalısıydı, Sackey erken sakatlandı. Kadroda oynayan oyuncuların birçoğunu maalesef kullanamadık."

Ligin ilk yarısını da değerlendiren Yalçın, "18 puan fena değil. Kötü mü, bence kötü de değil. İkinci yarı daha güçlü bir devre geçirip, takıma 2-3 oyuncu katmak istiyoruz. Onları da becerirsek çok daha güçlü bir ikinci yarı yaşarız." şeklinde konuştu.





- Avcı: "Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık"





Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise ilk yarıda topa daha fazla sahip olduklarını belirterek, "Çalıştığımız organizasyonların bazılarını yaptık. İlk yarı itibarıyla da topa sahip olmak ve organizasyonlardaki ısrarın da sonucunu alarak devreye girdik." ifadelerini kullandı.

Avcı, ikinci yarının daha kolay geçmesini beklerken Mahmut Tekdemir'in sakatlanmasıyla pas oranlarının düştüğüne dikkati çekerek, "Bu yarıda bazı organizasyonları doğru kullanamadık. İkinci yarı alışık olmadığımız pastan çıkıp 20 küsur direkt oyun oynadık. İkinci topları rakip aldı. Geniş alanda yakalanmaya başladık. 70-80 dakika arasında oyunu kaybedebilirdik. Tek kornerden de golü yedik. Özellikle o bölümde oyunu kaybettik. Skor da alabilirdi ama 80. dakikadan sonra oyuna tekrar sahip olduk ve yakaladığımız 2 pozisyonu da değerlendiremedik." diye konuştu.

Ligin en fazla faul yapan takımıyla karşılaştıklarını savunan Avcı, Welinton'un kırmızı kartına değinerek, "Hemen önümüzde olan Merih Demiral'ın pozisyonu da kırmızı karttı. Ancak bu maçın berabere bitmesinin bir bahanesi değildir. Hakemlerin sporcu sağlığını daha iyi korumaları ve daha dikkatli olmaları için söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





