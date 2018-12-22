THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir Gazişehir vardı"- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal :- "Son 3 maçtır iyi oynuyoruz, üstüne koyarak gidiyoruz"

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
Maçın ardından


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig Kardemir Karabükspor'u 6-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Mehmet Altıparmak, maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü verdiklerini söyledi.

Altıparmak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımını galibiyetten dolayı kutladı.

Kardemir Karabükspor'un yapısını bilerek maça hazırlandıklarını dile getiren Altıparmak, şöyle konuştu:

"Karabükspor oyuncularını tebrik ediyorum çünkü futbolu çirkinleştirmeden mücadele ettiler. Bugün sahada bizim önemli bir 3 puan vardı. Maçın başından itibaren ne yaptığını bilen bir Gazişehir vardı. İlk yarıyı hedeflediğimiz barajda tamamladık. Fazlasını da yapabilirdik ama son 2 haftadaki mağlubiyetler buna engel oldu. Artık tüm hazırlıklarımızı ikinci yarı için yapacağız."

Takıma bazı takviyeler yapılacağını anlatan Altıparmak, transferleri en kısa sürede tamamlamayı arzu ettiklerini kaydetti.


Öcal: "Bize düştü gözüyle bakıyorlar"


Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal da Gazişehir Gaziantep'in hak ettiği bir galibiyete ulaştığını dile getirdi.

Kendilerinin de her geçen hafta daha iyi oynayan bir görüntü verdiklerini ifade eden Öcal, şöyle konuştu:

"Açıkçası bize düştü gözüyle bakıyorlar. Bizi gözlerinde düşürdüler. Ben kariyer peşinde değilim. Son 3 maçımıza baksınlar. Hepsinde bazı değerlendirilmesi gereken şeyler var. Gazişehir'e bir şey söylemiyorum çünkü hak ederek kazandılar. Ama biz 16-17 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Son 3 maçtır da iyi oynuyoruz, üstüne koyarak gidiyoruz. Bizim hedefimiz çocuklara bir şeyler katmak. Herkes biraz vicdanlı davranmalı."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:52
  1. Futbol
  2. Gazişehir Gaziantep
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Mehmet Altıparmak
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Taner Öcal

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    1. Erzurumspor, Kayserispor maçına hazır
    2. Kayakseverleri sis bile engelleyemedi
    3. AK Partili Savaş açıkladı: Kabul edildi
    4. Hollanda'da sarı yelekliler hükümeti..
    5. GÜNCELLEME 2- Fransa'da sarı..
    6. Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
    7. Maçın ardından
    8. Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu!..
    9. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    10. Sudan'da muhaliflere gözaltı
    11. Selman'ı şoke eden ölüm! Hayatını..
    12. Sahte engelli raporu operasyonu! 25..
    13. İspanya'da yaşlı bakımevine piyangodan..
    14. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    15. Asfalt silindirinin altında kalan kişi..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sohbet ettiği..
    17. "Libyalıların öncülük ettiği siyasi..
    18. Beyaz Saray'dan küstah imza kampanyası!
    19. Siyala-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı
    20. Türkiye'den Somali'deki terör..
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    "O sözlere dayanamadı! Mattis'in istifa nedeni Hulusi Akar"
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Fransa neden 'biz geleceğiz' dedi! İşte en büyük korkuları
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    Elektrik aboneleri dikkat! Limit düşürüldü
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi
    TBMM'ye sunuldu! Türkiye'den petrol hamlesi

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti
    Saatler kaldı geri adım atmadı... Trump resti çekti