



KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'ye 3-0 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Bayram Bektaş, kendi hatalarından kaynaklanan gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Bektaş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına çıktığını, yenilmelerine rağmen oyuncularının saha içinde verdikleri mücadeleden memnun olduğunu belirtti.

Biri cezalı, 6'sı sakat olmak üzere 7 oyuncusundan yoksun olarak maça çıktıklarını dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Genel anlamda oyuncularımın mücadelesinden memnunum. 90 dakikanın ardından beni üzen tek şey skor. Çünkü karşılaşmada 3-0'lık bir oyun yoktu. Rakibimiz sadece yakaladığı 3 pozisyonu neticelendirdi ki üç pozisyonun başlangıcı da bizim basit top kayıplarımız ve hücuma çıkarken kaptırdığımız toplardı. Devre arasına giriyoruz. Bu da bizim için çok iyi olacak. Tek düşüncem, bütün oyuncuların sağlıklı bir şekilde devre arasına katılması ve tekrar takımın toparlanması. Taraftarlarımızı üzdük ve 3-0'lık sonuç biraz ağır oldu ama onlara buraya kadar gelip bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum."





- Özdeş: "İkinci yarı takımım daha doğru oynadı"





Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, son 5 haftada istediği sonuçları alamayan iki takımın mücadelesi olduğunu ve galibiyetin kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Oyuncularını 90 dakika boyunca verdikleri mücadeleden dolayı kutlayan Özdeş, "Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde rakip yarı alana yerleşme ve topa sahip olma anlamında üretken değildik. İkinci yarı takımım daha doğru oynadı. Bunun karşılığını da 3 puan olarak aldık." ifadelerini kullandı.

İkinci yarının planlamasını yapmaya başlayacaklarını dile getiren Özdeş, "Oyuncularım kısa süreli dinlenecekler. Yarından sonra devre arası için planlama yapmaya başlayacağız. Göztepe, sezon sonunda üst sıraları hedefleyen mücadelesini verecek. Kupada da sonuna kadar gidecek. Bu kısa süreli değil, önümüzdeki 3 yılı kapsayacak bir yapılanma olacak. Bu galibiyeti de taraftarımıza armağan ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



