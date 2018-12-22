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Maçın ardından

- Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek:"Ligdeki yerimizi perçinledik"- Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller:"Savunmada yapılan hataların bedeli biraz ağır oldu"

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:27
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında ağırladığı Afjet Afyonspor'u 2-1 yenen Ümraniyespor'da teknik direktör Ahmet Taşyürek, ikinci yarıda oyundan düşmelerine rağmen galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşyürek, Ümraniyespor'un başında ikinci maçına çıktığını hatırlatarak, "Takımı tanıyor olmamız artı gözükebilir. Takımdaki en büyük eksiklik, geçen haftaki İstanbulspor maçında da olduğu gibi, ikinci yarılardaki düşüşler. İlk yarı 2-0 öndeyiz. Oyuna hakim olmamız gerekirken, ikinci yarı fiziki düşüşler görüldü. Bu stres, bize bir anda kırılma anlarını yaşatabilirdi. Maç berabere de bitebilirdi." ifadelerini kullandı.

Üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirten Taşyürek, "Ligdeki yerimizi perçinledik. İkinci yarıda 90 dakika boyunca mücadeleyi aynı şekilde sürdüren bir takım olmak için çabalayacağız." diye konuştu.


- Güller: "Oyunun hakkı bu olmamalıydı"


Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, savunmada yapılan bireysel hatalar nedeniyle mağlup olduklarını belirtti.

Müsabakaya iyi başladıklarını aktaran Güller, "İyi mücadele ettik. Rakibi iyi analiz etmiştik. Gol yediğimiz dakikaya kadar çok da pozisyon vermedik. Kişisel hatalardan iki gol yedik. Daha çok topla oynayan, oyuna konsantre olan ve oyunu yönlendiren bir görüntümüz vardı. Arka arkaya yenilen goller bizi sıkıntıya soktu. Savunma anlamında yapılan hataların bedeli biraz ağır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Güller, ikinci yarı daha iyi oynadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Skora ortak olacak pozisyonlar bulduk. Penaltı kaçırdık, çizgiden bir topumuz çıktı. Oyunun hakkı bu olmamalıydı. Beraberlik alabilirdik. Top da bizi sevmedi. Ancak sahada istediklerimizi yapabildik. Maksimum performansımızı gösterdik. Oyuncularım ikinci yarı maçı kazanma adına her şeyi yaptılar. Puan almaya çalıştık. Maçtan kopmadan her şeyi yaptık. Ancak gücümüz yetmedi."

Takımda çok eksiğin olduğunu anlatan Güller, "Devre arası bu anlamda bizim için şans. Bu şansı değerlendirip, ikinci yarıda bulunduğumuz yerden çıkacak kadro yapılanmasına gitmemiz lazım. Çalışmalar sürüyor. Daha iyi yerlerde olacağımızı ümit ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:27
  1. Afjet Afyonspor
  2. ahmet taşyürek
  3. Futbol
  4. Serhat Güller
  5. Spor Toto 1. Lig
  6. Ümraniyespor

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