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Maçın ardından

- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: "Devrenin son maçlarında konsantrasyon çok zordur ama oyuncularım müthiş konsantrasyon sağlamıştı"- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı: "Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı, biz hata yaptık"

21 Aralık 2018 Cuma 23:10
Maçın ardından


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, oyuncularının çok iyi konsantrasyon sağlayarak kazanmasını bildiklerini söyledi.

Yücel İldiz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, devrenin son maçında zorlu bir ekiple oynadıklarını belirtti.

İldiz, maça ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tabii devrenin son maçlarında konsantrasyon çok zordur ama oyuncularım gerçekten müthiş konsantrasyon sağlamıştı. Özellikle ilk yarıda farkı yakalayabilirdik, skoru yakalayabilirdik, çok enteresan pozisyonlar kaçırdık. Ancak konsantrasyonumuzu bozmadık. Gerçekten oyun kontrolünü, disiplinini bozmadık, ikinci devre bize lazım olan golü bulduk."

Taraftarların takıma müthiş desteği olduğunu ifade eden İldiz, "Her şey Denizlispor lehineydi. Gece Denizlispor adına aydınlıktı, diyebilirim. Gerçekten zorlu bir dönemi atlattık. Çok ciddi şekilde ikinci yarıya hazırlanmamız lazım. Eksiklerimizi giderip bu kadroya yapacağımız nokta transferlerle ikinci yarı Denizlispor camiasını, bize destek verenleri mutlu sona ulaştırmaya çalışacağız." diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise "İyi bir atmosfer vardı, seyirci bayağı çoktu. İyi bir maç oldu. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı, biz hata yaptık. Ama iyi mücadele ettik. Rakibimizi tebrik ederiz. İyi çalışıp ikinci yarıya daha iyi bir takımla beraber daha iyi bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:10
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