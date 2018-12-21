



GİRESUN (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında deplasmanda Giresunspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe'nin büyüklüğü aldığı skorlarla değil hedefleriyledir, bu hedeflere doğru merak etmeyin çok emin adımlarla hem yönetimimiz hem bizler yürüyoruz." dedi.

Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım savunması konusunda zaman zaman problemler yaşadıklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin ofansif kalitesinden dolayı sonucun farklı olduğunu anlatan Yanal, şunları söyledi:

"Fenerbahçe ofansif oyununu her zaman rakibine kabul ettirebilecek düzeydedir. Bunu Erzurum maçında bir bölümde, yaklaşık 40 dakikalık bölümde gerçekleştirdik ama bu oyunun da devamı ve sürekliliği olmalı yani süresi uzamalı ve bunun geçişinde de savunmayı çok iyi yapmalıyız."

Yanal, gelinen noktada önlerindeki Antalyaspor maçıyla birlikte artık ikinci dönemin başlangıcına adım atacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ve ben o maç sonrasında siz değerli basın mensuplarıyla bir araya gelip önümüzdeki planı açık ve net bir şekilde aktarmak istiyorum. Başkan, yönetim kurulumuz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız bu planı açık yüreklilikle sizle paylaşacağız. Fenerbahçe'nin hedefleri büyüktür, hedeflerinden öte, skordan öte hedefleri vardır, bu hedefleri de sizle paylaşacağız. Önümüzdeki oynayacağımız karşılaşmaların hepsinde hangi karşılaşma olursa olsun, ama kupa, ama lig Fenerbahçe kazanmak için oynar, her maçı kazanmak için sahaya çıkacak bir takım yaratmak da şu andan itibaren bizim zaten vizyonumuz."

Ersun Yanal, bir gazetecinin oyun dizilişiyle ilgili sorusunu şöyle cevapladı:

"Bizim takımın şu anda elinde bulundurduğu kadroyla oynuyoruz, kadrodan çıkan takım bu ve bu kadroyu oynatmak durumundaydık. Sakat ve cezalı oyuncularımız var yine oynadığı takdirde problem yaşayabilecek düzeyde oyuncularımız var, şu anda çıkması gereken kadro bu zorunlulukla çıkmıştır. Bunu herhangi bir yere çekmenin bir anlamı yok, ama şu bir gerçek ki takımda oynayan tüm oyuncular her türlü oyuna hazır olmalı ve her türlü sürprize açık olmalı. Bugün bağırsak enfeksiyonu geçiren bir oyuncumuzun durumundan dolayı zorunluluklar oluştu, bu zorunluluklar oluşabiliyor ama bunun için bir sürecin işlemesi gerekiyor."

Fenerbahçe'nin büyük bir değişim içerisinde olduğunu vurgulayan Yanal, "Bu değişimin bazen sancıları olur bunu böyle değerlendirelim. Fenerbahçe'nin büyüklüğü aldığı skorlarla değil hedefleriyledir, bu hedeflere doğru merak etmeyin çok emin adımlarla hem yönetimimiz hem bizler yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise çok basit ve kolay gol yediklerine işaret ederek, "Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsun, bizim gücümüz belli, Fenerbahçe'nin de gücü belli, zaten kupa maçında çok beklentimiz yoktu. Lig maçında iyi gitmeyen bir takım hüviyetindeyiz. Ne olursa olsun bu maçı kaybetmek için değil kazanmak için oynadık, ama gücümüz yetmedi, kolay da gol yiyince 5-2 mağlup olduk." şeklinde konuştu.















