MANİSA (AA) - Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, geçen sezonun şampiyonu olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi bir kurayla gidebildiğimiz hedefe kadar yarışmak istiyoruz." dedi.



Fatih Karagümrük ile yaptıkları 5. tur rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, bir önceki sezonun şampiyonu olarak turnuvaya başladıkları için sorumluluk hissettiklerini, kupada devam etmenin kendileri için önemli bir misyon olduğunu söyledi.

Arslan, Ziraat Türkiye Kupası'nı önemsediklerini belirterek, "Bu kupa sonuçta takımlara Avrupa'yı getiriyor. Avrupa'ya ulaşmak bizim ölçeğimizdeki takımlar için kupa ile mümkün. Rakibimize de teşekkür ediyoruz, iyi bir performans sergilediler. Çok temiz iki maç oynadılar." diye konuştu.

Tur atladıkları için mutlu olduklarını kaydeden Arslan, "İyi bir kurayla gidebildiğimiz hedefe kadar yarışmak istiyoruz. İki genç oyuncumuza şans verdik. Bunlar güzel şeyler. Oyuncu kazanmak bizim misyonlarımızdan birisi." ifadelerini kullandı.

Arslan, pazartesi günü ligin ilk yarısının son maçında kendi sahalarında Atiker Konyaspor ile karşılaşıp transfer dönemine gireceklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ligde bazı hedefler koyduk. Konyaspor maçı bunlara ulaşma adına önemli, yenmek istiyoruz. Aykut hocanın da gelmesiyle pozitif, skora yansıyan, düzenli ve sabırlı bir oyunları var. Biz eksiklerimiz ne varsa, elimizden gelen bütün enerjimizle son maça hazırlanıp devre arasına iyi bir sonuçla girmek istiyoruz. Transferler bizim kafamızda belli ama çok renk vermiyoruz. Transferle ilgili bazı adımlar atıldı ve bazılarında da olumlu karşılık alındı. Bir kalitemiz var, bunun üzerine değer katacak oyuncular istiyoruz. Bize seviye kazandıracak oyunculara ihtiyacımız var. Bu takviyelerle daha başarılı olacağımıza inanıyorum."





- Cüneyt Dumlupınar: "Bizim hedefimiz lig"





Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, geçen haftaki Tokatspor maçının ardından TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına girdiklerini hatırlatarak, Akhisarspor karşısında ligde çok fazla şans bulamayan ya da sakatlıktan yeni çıkmış oyuncularına görev verdiğini ifade etti.

Dumlupınar, 2-0 kaybetmelerine rağmen oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Akhisarspor'a bir sonraki turda başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz lig. İkinci etap çalışmalarını iyi geçirmek ve ligimizi lider bitirip bir üst lige çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.