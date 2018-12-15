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Maçın ardından

- Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak:"Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk"- "Bu kulübe 5 yıl geldim, 5'inde de şampiyon olduk. Bu 6'ncı yıl. Bunda da şampiyon olacağız"

15 Aralık 2018 Cumartesi 21:37
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacaklarını iddia etti.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, "Zor bir maç oldu. Galibiyet için gelmiştik ama berabere kaldık. Aradaki puan farkını koruduk. Son dakikalarda Onyekuru ile yakaladığımız pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. Ondan önce de pozisyona girdik ama atamadık. İlk yarının bitmesine 1 maç kaldı. Ona hazırlanacağız. Ocak ayında da yapılanmaya gideceğiz." diye konuştu.

Porto maçından sonra yaptığı açıklamaların eleştirilmesinin hatırlatılması üzerine Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu maçı düşünerek hocamız içeride futbolculara çok güzel bir konuşma yaptı. Oynadıkları güzel futboldan dolayı bütün arkadaşları tebrik ettik. Bunu farklı noktalara çektiler. Canları sağ olsun. Söyleyecek bir şey yok. Bizim bütün gayemiz, emeğimiz takımı bu maça hazırlamak ve takıma moral vermek içindi. Soyunma odalarını karıştırmam. Bu kulübe 5 yıl geldim, 5'inde de şampiyon olduk. Bu 6'ncı yıl. Bunda da şampiyon olacağız. O zaman bu konuşanlar üzülecek."

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, devre arasında oyundan alınan Garry Rodrigues'in sakatlığı olup olmadığının sorulması üzerine, "Kayarak müdahale ettiğinde ayağını gerdi. Yırtık olabilir. Tedbir amaçlı çıkarıldı. İnşallah bir şey yoktur." şeklinde görüş belirtti.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 21:37
  1. Abdurrahim Albayrak
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Maçın ardından
  5. Medipol Başakşehir
  6. Spor Toto Süper Lig
  7. SÜPERLİG

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