THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal:"Futbolcularımla gurur duyuyorum, önümüzdeki hafta çok daha güzel bir takım olacağımıza inanıyorum"- Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz:- "İstediğimiz şekilde başlayıp, istemediğimiz şekilde bitirdiğimiz bir oyunu kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyiydi"

15 Aralık 2018 Cumartesi 19:17
Maçın ardından


KARABÜK (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında sahasında Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Kardemir Karabüspor'un teknik direktörü Taner Öcal, "Artık golleri atmaya başladık, gollerin sonunda da puanlar almak istiyoruz." dedi.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya kötü başladıklarını söyledi.

Maçı ciddiye almamanın kendilerine pahalıya mal olduğunu ve 3 gol yediklerini ifade eden Öcal, "Biz kendi futbolumuzu oynarsak, buradan başarılı sonuçlar alacağımızı biliyorduk. Devre arasında konuştuk, 'Biz kendi futbolumuzu oynayalım, gerisini rakip düşünsün' diye. 20. dakikadan sonra maça ağırlığını koyan bir Kardemir Karabükspor vardı. Oyun anlamında üstüne koyarak giden bir takım vardı." diye konuştu.

Öcal, ilk 15-20 dakikada golü kendi kalelerinde görünce takımın demoralize olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ama toparlandık, futbol anlamında iyi şeyler yaptık, üstüne koyarak da gidiyoruz. Artık golleri atmaya başladık, gollerin sonunda da puanlar almak istiyoruz. Çünkü çocuklar bunları hak ediyor. Futbolcularımla gurur duyuyorum, önümüzdeki hafta çok daha güzel bir takım olacağımıza inanıyorum."


- İldiz: "Çıkaracağımız dersler var"


Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz de Kardemir Karabükspor'u ciddiye aldıklarını, buna göre çalıştıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını ve skorun istedikleri gibi gittiğini vurgulayan İldiz, "Skor 3-0'a geldi. Ancak ondan sonra enteresan şekilde yaptığımız ferdi hatalar maçın 3-1'e gelmesine neden oldu. Saha içinde bir takım anlaşmazlıklar yaşadık. Devre arasında ikazlarla beraber ikinci yarı daha iyi başlarız diye düşünüyorduk ancak yine ferdi hatalardan bir gol daha yedik. " ifadelerini kullandı.

İldiz, maçın 3-2 olmasının ardından birçok pozisyon kaçırdıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sonuç olarak istediğimiz şekilde başlayıp, istemediğimiz şekilde bitirdiğimiz bir oyunu kayıpsız kapatmak bizim adımıza iyiydi. Buradan çıkaracağımız dersler var. Artık son hafta maçı var, onu da kazanıp devre arasına girmek istiyoruz. Kardemir Karabükspor benim eski kulübüm, bu durumda olması hepimizi üzüyor. İnşallah en kısa zamanda toparlanırlar."


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 19:17
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Kardemir Karabükspor
  4. Maçın ardından
  5. Taner Öcal
  6. Yücel İldiz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Patlayan su borusu ana yolda ulaşımı kitledi
    1. Patlayan su borusu ana yolda ulaşımı..
    2. Suriye sınırında hendek kazısı..
    3. Eve yüz tanıma sistemiyle giriş yapıyor
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Feneri tutmayana ev yok
    6. Akıllara durgunluk veren gelenek:..
    7. Varis neden oluşuyor?
    8. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
    9. Kafur nedir?
    10. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    11. İYİ Parti Giresun ilçe belediye başkan..
    12. Medipol Başakşehir-Galatasaray..
    13. "UNRWA tarihindeki en büyük krizle yüz..
    14. Sadece çaya çorbaya veya salataya değil
    15. Ürdün'de hükümete gözaltındaki..
    16. İYİ Parti Edirne ilçe belediye başkan..
    17. Her 10 kişiden 1'i koku körü
    18. Maçın ardından
    19. İYİ Parti Manisa ilçe belediye başkan..
    20. 'E-ticaret'te 'Güven Damgası' dönemi..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak