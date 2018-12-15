SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, MKE Ankaragücü karşısında iyi oyunla hak ettikleri 3 puanı kazandıklarını söyledi.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sivasspor'un oyunun başından sonuna kadar rakibinden üstün olduğunu vurgulayan Keleş, "4 haftadır iyi oyunumuz devam ediyordu, iç sahada biraz sıkıntılarımız vardı, onu da çözdük." dedi.

MKE Ankaragücü karşısında gol yemeden bol gollü bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Hakan Keleş, "Sonuçta iyi oyunumuzla hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Sonuçta 5 maçta 13 puan aldık, iyi çıkışımız devam ediyor. Bunun sevincini yaşayacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada futbolcuların hepsinin sahada kalmak istediğini ve oyuncu değişimi konusunda zorlandığını aktaran Keleş, "Yedek kulübemiz çok zenginleşti ve bu durum bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, bu karşılaşmayı da kazanarak devre arasına daha moralli girmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Keleş, ligde geçen hafta oynadıkları Göztepe maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'a Allah'tan rahmet dileyerek, galibiyeti ona hediye ettiklerini sözlerine ekledi.