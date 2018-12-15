0553 313 94 23

Maçın ardından

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş:"Sonuçta 5 maçta 13 puan aldık, iyi çıkışımız devam ediyor. Bunun sevincini yaşayacağız"

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:11
Maçın ardından

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, MKE Ankaragücü karşısında iyi oyunla hak ettikleri 3 puanı kazandıklarını söyledi.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından stadyum çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sivasspor'un oyunun başından sonuna kadar rakibinden üstün olduğunu vurgulayan Keleş, "4 haftadır iyi oyunumuz devam ediyordu, iç sahada biraz sıkıntılarımız vardı, onu da çözdük." dedi.

MKE Ankaragücü karşısında gol yemeden bol gollü bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Hakan Keleş, "Sonuçta iyi oyunumuzla hak ettiğimiz 3 puanı aldığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma ve bizi destekleyen taraftarlara çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Sonuçta 5 maçta 13 puan aldık, iyi çıkışımız devam ediyor. Bunun sevincini yaşayacağız." diye konuştu.

Karşılaşmada futbolcuların hepsinin sahada kalmak istediğini ve oyuncu değişimi konusunda zorlandığını aktaran Keleş, "Yedek kulübemiz çok zenginleşti ve bu durum bizim için iyi oldu." ifadelerini kullandı.

Ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacaklarını anımsatan Keleş, bu karşılaşmayı da kazanarak devre arasına daha moralli girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Keleş, ligde geçen hafta oynadıkları Göztepe maçının ardından kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden taraftar Eren Dolak'a Allah'tan rahmet dileyerek, galibiyeti ona hediye ettiklerini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 17:11
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Hakan Keleş
  4. MKE Ankaragücü
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    1. Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    2. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    3. Sergen Yalçın maç sonu açıklama yaptı!
    4. Endonezya'da gençler dini eğitimle..
    5. Kapkaç yapamadan yakalanarak darbedildi
    6. Başakşehir-Galataaray maçında 11'ler..
    7. Bursa'da ev yangını
    8. "Onlar Kurtuluş döneminde üvey evlat..
    9. Tirhandil Kupası 2019 Kış Trofesi..
    10. Eşini ağır yaralayıp, intihar etti
    11. Erzurum'da rahatsızlanan hükümlü..
    12. Fenerbahçe, Erwin Koeman ile yollarını..
    13. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    14. Türkiye'nin olası operasyonu öncesi..
    15. Erdoğan’a ‘Bira içseydi’ diyen Yılmaz..
    16. Firari FETÖ şüphelisi Eskişehir'de..
    17. Pendik'te kebapçı dükkanına silahlı..
    18. Tomrukların altında kalan kişi ağır..
    19. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    20. Alışverişte kazıklanmayın!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak