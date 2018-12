RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Okan Buruk, "Savunmada çok hata yapıyoruz. Kendi kalemize gol atmadığımız kaldı." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için hayati maçta bekleneni karşılayamadıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarına değinen Buruk, "İlk 20 dakikada golü bulabilirdik. Rakibi kalemize getirmedik. 30. dakikadan sonra ise hata yaparak çok top kaybettik. Oyunun boyu uzadı. Kenar ortasından gol yedik. İlk yarıya geride girmek dezavantajdı." diye konuştu.

İkinci yarıya penaltı atışı ile başladıklarına vurgu yapan Okan Buruk, şunları söyledi:

"Yine penaltı kaçırdık. Ardından baskı ile 1-1'i yakaladık. Maçın devamında bizim ve rakibin net pozisyonları vardı. Kazanmak istiyorduk. Beraberlikten memnun değilim elbette. Üzerimizde kazanamama baskısı var. Savunmada çok hata yapıyoruz. Kendi kalemize gol atmadığımız kaldı. Kendi kalecimize pas verirken zorluk yaşadık. Takım savunmasının iyi yapılmadığı bir maç."

Kulübeden gelen oyunculardan beklenen katkıyı alamadığının altını çizen Buruk, oyuna direkt katkıda bulunan kulübeden gelen oyuncu sayısında sıkıntı yaşadıklarını, kadro yapısı ile ilgili problemler olduğunu kaydetti.





- Yalçın: "İki taraf için de çok zor maçtı"





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, zor bir maçı geride bıraktıklarını aktardı.

İki tarafın da puana ihtiyacı olduğu bir maç olduğunu belirten Yalçın, "Karmaşık bir oyun. Penaltı pozisyonları var. İki takımın kaçırdıkları var. Pozisyona girmek iyi ama pozisyon vermek kötü. Savunma açısından daha sağlam oynamalıyız. Rizespor da kötü pozisyonlar verdi. Bir puan deplasmanda iyi midir, iyidir. İki taraf için de çok zor maçtı." ifadelerini kullandı.

Haftaya Medipol Başakşehir ile zor bir maç yapacaklarını hatırlatan Sergen Yalçın, "Ligin son beş maçı bizim için zor bir fikstür. İlk yarıda şu ana kadar topladığımız 17 puan belki iyi ama ikinci yarı daha işler yapmalıyız." diye konuştu.

Her iki takımın da penaltı kaçırdığına değinen Yalçın, "Oyuncular penaltılarda laubali mi davranıyor yoksa kaleciler mi kurtardı? Karmaşık bir maç. Yoruma açık. Her iki taraf her şeyi yaptı. Sanki maçın hakkı beraberlikti." şeklinde görüş belirtti.

Sergen Yalçın, devre arasında transfer yapmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.