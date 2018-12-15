THY- Euroleague
0553 313 94 23

Maçın ardından

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri:"Son dakikalarda attığımız gol, bize güzel bir üç puan getirdi"- Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:"İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyetti"

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
Maçın ardından

ESKİŞEHİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Erkan Sözeri, "Son dakikalarda attığımız gol, bize güzel bir üç puan getirdi." dedi.

Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.

Maça iyi ve istekli başladıklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. İyi oynarken 23. dakika 10 kişi kaldık. Yine de oyunu yöneten bizdik. 10 kişiyken de 1-0 öne geçtik. 10 kişiyken çok pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda anlık hatamızdan gol yedik. Oyuncularım hiç vazgeçmedi. Son dakikalarda attığımız gol, bize güzel bir üç puan getirdi. Oyuncularım şampiyon takım gibi oynadı. Maçı kazanmayı çok istediğimiz için kazandık. Oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Eskişehir'deki üçüncü maçımız, stat bize uğurlu geldi. Buradaki üçüncü maçımızı da üç puanla kapattık. Devreyi de lider kapatmak istiyoruz."


- Altıparmak: "Eksikliklerimiz pozisyonlarda ortaya çıktı"


Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise kadrodaki eksik oyuncularının, takımı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Gençlerbirliği'nin oyuncusu Mert Nobre'nin etkili bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Altıparmak, şunları aktardı:

"Rakip, Nobre'nin indirdiği toplarla girdiği pozisyonlarla etkili oldu. İlk yarıda bizden daha iyi oynadılar. İkinci yarıya iyi başladık ve attığımız gol bizi şevklendirdi. Oyunda hakimiyet bize geçti. Eksikliklerimiz pozisyonlarda ortaya çıktı. Kaleci Günay Güvenç'in kırmızı kart görmesiyle biz 10 kişi kalınca oyun baş başa oldu. Nobre'nin düşürülmesi sonucu ceza sahamız önünde kazanılan faul atışında frikikten gol yedik. İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir mağlubiyetti."


Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 16:28
  1. Eskişehir
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gençlerbirliği
  5. Maçın ardından

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eviniz yüksek gerilim hattındaysa tehlikedesiniz
    1. Eviniz yüksek gerilim hattındaysa..
    2. İlk yarının lideri Gençlerbirliği
    3. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    4. 1,5 milyon lira ödülle aranan terörist..
    5. Sarı yelekliler Brüksel'i karıştırdı
    6. Evinizdeki kazaları önlemek elinizde
    7. TÜGİAD 17. Olağan Genel Kurul Toplantısı
    8. Tutuşan teröristler tünel kazmaya..
    9. Doktorlar 4 saat uğraştılar ama..
    10. Kansere çiğdem bombası
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    12. Denizli'de Toplu Açılış Töreni
    13. Maçın ardından
    14. Katar'dan KİK'e "güçsüzlük" eleştirisi
    15. Özbekistan'ın en iyisi Bezerra
    16. 7 terörist etkisiz hale getirildi
    17. Kuşburnu hakkında bunları biliyor..
    18. Fındık doğal multivitamin kaynağı
    19. Göz seğirmesinin nedenleri nelerdir?
    20. Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Hakurk..
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    Öztürk Yılmaz’dan yeni harekata ilişkin uyarı: "İçeride bir karışıklık çıkarmak isteyebilirler"
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    'Operasyon yapılmazsa Türkiye'yi bölecekler'
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Arap manifestosu: "Geri kalmamızın sebebi Osmanlı değil, sömürgeciler!"
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu
    Harekatın detayları açıklandı! Böylesi ilk defa oldu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    Rusya'ya çok kötü haber... Kabul etti
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak
    On binlerce kişiye müjde! Yüzde 100 zam yapılacak