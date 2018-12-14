



İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Bursaspor ile 0-0 berabere kalan Göztepe'nin teknik direktörü Kemal Özdeş, "2 puan kayıp ama bu oyunun karşılığı 1 puan gibi duruyor." dedi.

Göztepe'nin başında ilk karşılaşmasına çıkan Özdeş, müsabaka sonrası katıldığı basın toplantısında, Bursaspor'un maçın başında daha etkili olduğunu ve bu bölümde 2 pozisyon bulduğunu söyledi.

Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra savunma hattının öne çıkmasıyla, defansif problemlerini çözdüklerini kaydeden Özdeş, şöyle konuştu:

"Final paslarını doğru atamayınca, çok üretken olamadık. İkinci yarı daha farklı bir oyun vardı. Takım savunmasında ve mücadelede bir sıkıntı yaşamadık. Ancak üretken olmada sıkıntımız vardı. Gassama'nın sakatlığı bize problem yarattı. Son 4 maçını kaybeden takım, 20. dakikadan sonra iyi mücadele etti. 2 puan kayıp ama bu oyunun karşılığı 1 puan gibi duruyor."

Önlerinde MKE Ankaragücü maçı olduğunu hatırlatan Özdeş, "Devre arasına en az 22 puanla girip, ikinci yarıyı iyi planlamak gerekiyor. Taraftarımızın istediği Göztepe'yi izleteceğiz. Göztepe'nin hedefi üst sıralar olmalı. Bu takım Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeli." ifadelerini kullandı.

Özdeş, taraftarların futbolculara yönelik protestolarının hatırlatılması üzerine, "Böyle tepki çok normal. Hem kendime hem oyuncularıma bu sorumluluğu hatırlatmam gerekiyor. Biz Göztepe gibi bir camiayı temsil ediyoruz. Bu düzelecektir. Bunu hem görecekler hem hissedecekler." diye konuştu.





- Aybaba: "Hücum anlamında eksiklerimiz var."





Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna iyi başladıklarını ancak ilk bölümde buldukları 2 pozisyonu gole çeviremediklerini kaydetti.

Daha sonra oyunda dengenin kurulduğunu anlatan Aybaba, şunları söyledi:

"Bizim hücum anlamında eksiklerimiz var. Santrforumuzun biri sakat, biri ayrıldı. Umut elinden geleni yapıyor ki bugün de yaptı. Lima'yı hızlı hücum için merkeze aldık. Oyuncularım iyi mücadele ediyorlar, onları kutluyorum. İkinci yarı birkaç transferle daha da gelişebiliriz."

Aybaba, bugün forma giyen genç kaleci Muhammed Şengezer'i soyunma odasında diğer kaleci Okan Kocuk'un hazırladığını belirterek, "Soyunma odasında duygu olmazsa, başarı olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Devre arasında planlanan transferlerin gerçekleşmesi halinde, öne oynayan, daha çok pozisyon üreten bir Bursaspor izleteceklerini kaydeden Aybaba, Akhisarsporlu Yevgen Seleznov'un transferiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin de, "Bir tek bizim haberimiz yok." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Göztepe Kulübünün, maçı izlemeye gelen Bursasporlu taraftarlara kumanya dağıttığı bildirildi.



