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Maçın ardından

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman:"İkinci yarı daha derli toplu, ne yaptığını bilen, daha fazla pozisyon üreten bir Trabzonspor takımı sahada gördük. Israrla bu oyunu devam ettirince mutlaka karşılığını alıyorsunuz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 22:45
Maçın ardından


KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, ikinci yarı daha derli toplu oynadıklarını ve neticede sahadan galip ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk yarıda istedikleri pas oyununu sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Kazandığımız için mutluyum. İlk yarı, bizim oynadığımız pas oyununun gerisinde kaldık ama ikinci yarı daha derli toplu, ne yaptığını bilen, daha fazla pozisyon üreten bir Trabzonspor takımı sahada gördük. Israrla bu oyunu devam ettirince mutlaka karşılığını alıyorsunuz. Biz de maçın sonunda bulduğumuz gollerle galip geldik." diye konuştu.

Bu müsabakanın bir son olmadığını, ilk oynayacakları lig maçında bu karşılaşmadan aldıkları 3 puanı taçlandırmak istediklerini kaydeden Karaman, "Tabii ki bu son değil. Bir maçı bitiriyorsunuz, anında önünüzdeki karşılaşmaya odaklanıyorsunuz. Arada oynayacağımız kupa maçının ardından yapacağımız ilk lig maçı, bu gibi müsabakaları biraz daha taçlandıracak. Onun için coşku yaşamayacağız, ekstra abartı göstermeyeceğiz, yine işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu disiplinle götürebildiğimiz sürece götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 22:45
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