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Maçın ardından

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:"İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık"- "Taktik disipline uymadığınızda, duyguları işe karıştırdığınızda bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız"

01 Aralık 2018 Cumartesi 19:37
Maçın ardından


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadıkları için kaybettiklerini söyledi.

Abdullah Avcı, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Savunma güvenliğini alıp, saha paylaşımını doğru yapmalıydık. İlk yarıyı çöpe attık. Hücum organizasyonlarını ve saha dağılımını doğru yapamadık." dedi.

Bu tip oynayan takımların karşılarına hep çıkacağını dile getiren Avcı, "İkinci bölgede şiddetli savunma yapan ve hızlı hücuma çıkan takımlar olacak. İkinci yarı rakip topun peşinde koşmaktan yoruldu ama ön kenar futbolcularımızın, oyunun boyunu genişletmesi gerekiyordu. Pasın şiddetini doğru kullanmalıydık. 70 dakika top oyunda kalmış, yüzde 70 topa sahip olmuşuz. Bunların çok olması bir şey ifade etmez. Gol de atsak, kazansak da yine bunları söyleyecektim. Rakibi tebrik ederiz, iyi mücadele ettiler." diye konuştu.

Sabırla taktik disipline uymaları gerektiğinin altını çizen Avcı, "Taktik disipline uymadığınızda, duyguları işe karıştırdığınızda bazen bir maç kazanırsınız ama genelde kazanamazsınız. Bugün duygumuz da üst seviyede değildi. Oyun planlarının biraz dışında hareket ettik. Bu tür oyunlarla çok karşılaşacağız. Bir sonraki hafta bunlara karşı ne yapabiliriz bakacağız." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 19:37
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